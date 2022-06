Leandro Somoza presentó la renuncia como DT de Rosario Central: el motivo

Rosario Central tuvo una pésima Copa de la Liga Profesional en la que terminó último con apenas 14 puntos en 14 fechas. En medio de dicho torneo, Leandro Somoza agarró el timón del equipo y obtuvo algunos resultados positivos aunque la cuestión no cambió mucho. En el inicio del Torneo de la Liga Profesional, el Canalla no ganó ninguno de sus dos partidos y tiene un plantel diezmado por las bajas de varios de sus referentes. Ante esta situación, el DT renunció y ya se lo comunicó a la dirigencia: "Son situaciones que no dan para más. Desde que arranqué vengo reclamando una coherencia que obviamente no hubo nunca", disparó en conferencia.

Según lo que había informado Fernando Carrafiello en radio La Red, Somoza presentó la renuncia a su puesto como entrenador de Rosario Central por la falta de refuerzos. En las últimas horas se había confirmado la llegada de Francis Mac Allister pero no fue suficiente para el DT, que pegó el portazo: "Soy muy profesional y acá no encontré respuestas. No estamos en el mismo camino con los dirigentes".

Uno de los apuntados por el cuerpo técnico de Somoza era el colombiano José David Leudo, actual jugador del Patriotas de Boyacá, para reemplazar a Emmanuel Ojeda, que se marchó a la Universidad de Chile y fue una de las principales bajas de Rosario Central para el segundo semestre.

Rosario Central cayó 2 a 0 ante Huracán y no levanta cabeza.

Por otra parte, Rosario Central sigue a la espera de la resolución de la llegada de Gastón Ávila, que volvería al club con otro préstamo.

De esta manera, Somoza se fue de Rosario Central tras apenas 10 partidos en el club, en los que consiguió apenas dos victorias.