La repudiable reacción en TV del arquero de Central con Cóccaro: “Sé donde vive y es un c…”

Huracán venció a Rosario Central por 2-0 en el Tomás Adolfo Ducó y sumó su primera victoria del torneo luego de la derrota en el debut ante Racing Club en Avellaneda. Por su parte, el Canalla está penúltimo con un punto, luego del empate ante Lanús en el Gigante de Arroyito. Poco se habló de lo que sucedió dentro del campo de juego en Parque Patricios, ya que Gaspar Servio y Matías Cóccaro protagonizaron un particular momento.

"Me voy caliente por el resultado, Cóccaro es un cagón. Si es guapo hubiese salido como arreglamos. Me fue a buscar porque se metió gente adelante. Es un vendehumo, acá nos conocemos todos. Si tiene huevos tiene que salir. Es un cagón", lanzó en F1, programa de ESPN, el exarquero del Dorados de Sinaloa, donde coincidió con Diego Armando Maradona.

Lejos de querer entrar en la polémica, el Zorro respondió: "No, no. Boludeces que quedan dentro de la cancha, es un ida y vuelta. Queda ahí adentro y ya está, no es nada. Son cosas que quedan en el partido. Después agarrás, decís que ya está, que queda ahí. No nos saludamos porque no lo he visto, justo nos teníamos que ir, pero después le mandaré un mensaje, está todo bien".

Finalmente, luego de que el cronista le contara que su rival le había puesto paños fríos al cruce en la cancha, el arquero fue más allá: "No, no quedó ahí. Si es un cagón, Cóccaro es un vende humo. Para boquear, después tenés que tener huevos. Ya nos vamos a encontrar, sé donde vive. Conozco a los amigos de él. Que se quede tranquilo que nos vamos a encontrar".