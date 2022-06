La llamativa frase de Insúa tras el increíble empate de San Lorenzo: "El equipo..."

Se le escapó un triunfo importante al Ciclón. San Lorenzo ganaba 3 a 1 e igualó 3 a 3 frente a Arsenal en el Nuevo Gasómetro, pero el técnico Rubén Insúa se mostró muy positivo respecto del punto que consiguió su equipo este martes en la Liga Profesional. El entrenador, en conferencia de prensa, sorprendió y aseguró que "el equipo jugó mejor" de lo que él preveía para una tercera fecha.

Insúa, quien todavía sigue a la espera de refuerzos y que arrancó el encuentro con siete futbolistas de Inferiores, expresó: "El equipo me dejó sensaciones positivas. Necesitamos que los jugadores jóvenes sigan sumando experiencia".

"Siempre es mejor ganar que empatar, eso es obvio. En el segundo tiempo, el equipo tuvo un buen comportamiento, dimos vuelta el partido, estábamos ganando con autoridad y jugando bien. Yo diría que vi cosas buenas y que tenemos que seguir trabajando y sumar experiencia. Hubo un momento del segundo tiempo en el que el equipo jugó, no digo en el nivel que yo pretendo, pero bastante mejor de lo que yo preveía para una tercera fecha", valoró el Gallego.

Por otro lado y consultado sobre la posibilidad de refuerzos ante la falta de experiencia del plantel, Insúa explicó: "Hay que tener calma y entender la realidad. Comenzamos con siete futbolistas jóvenes y a veces se pierde cierta dosis de malicia para saber tener la pelota lejos de tu arco. En el vértigo incluso tuvimos posibilidad de cerrarlo, a veces puede pasar. Arsenal remató dos veces al arco y convirtió, eso es un mérito".

"Vengo diciendo semana tras semana que necesitamos refuerzos. Es un campeonato atípico porque se terminó un torneo y comenzó el otro. El martes que viene volvemos a jugar y no tenemos ese período para armar el plantel. Nosotros tenemos ir construyendo el plantel a medida que vamos compitiendo. Es la realidad, pero ojalá podamos cubrir los lugares que tenemos vacantes en el corto tiempo", agregó el técnico de San Lorenzo.



Además, Insúa indicó que San Lorenzo necesitaría al menos seis refuerzos y confirmó: "Nosotros tenemos que fortalecer al plantel en las tres líneas. Pienso lo mismo que hace tres semanas. Tenemos que buscar dos jugadores en ataque, dos en el medio y dos en defensa. Si conseguimos eso, voy a estar conforme".

Rubén Insúa.

Más frases de Insúa

Qué pretendía con los tres cambios en el entretiempo: "Con los cambios apuntamos a reordenar algunas cosas que no habíamos hecho bien en el primer tiempo, tener más posesión de pelota, más profundidad en el juego. El equipo la verdad que lo hizo bien. Me dejó conforme que físicamente el equipo cada vez está mejor, como yo pretendía cuando me hice cargo. Queremos sostener la misma intensidad de principio a fin".



El delantero Iván Leguizamón, quien marcó un golazo para el 3 a 1 parcial: "Leguizamón es un jugador joven, que tiene muy buenas condiciones. Hizo un buen segundo tiempo y definió bárbaro en el gol. Está rindiendo en la medida de la expectativa que yo tengo".



"Hay que construir un equipo que se acostumbre a tener rendimientos, prolongarlo en el tiempo y ganar. En ningún torneo del mundo se solucionan los problemas con una sola victoria".



Los goles que recibió Sebastián Torrico, quien tuvo responsabilidad en algunas situaciones: "No hablé con Torrico. Venía de hacer dos grandes partidos ante Independiente y Newell’s. Él es un gran arquero, tiene un comportamiento excelente y es un gran ejemplo para los jóvenes. Lo que menos me preocupa es el rendimiento de Torrico".



"No me voy con bronca, pero me hubiese ido más contento sí hubiésemos ganado".



"Nosotros nos hicimos cargo y muy rápidamente nos tuvimos que poner a competir".



"No pensé en cambiar el esquema cuando estábamos ganando 3-1. Los sistemas nunca solucionan los problemas. Uno también tiene que darle mérito al rival porque ingresó Colman y marcó dos goles. Y eso tiene que ver con un altísimo nivel de precisión".



"Tenemos que mejorar en todo: en la parte colectiva, en lo individual, en el posicionamiento. Eso te lo va dando la competitividad".



Sobre Agustín Martegani, volante que salió en el entretiempo: "Martegani es un jugador joven al que tenemos que darle respaldo. Me gusta que se mueva cerca de los delanteros y que sea conductor. A los jugadores jóvenes hay que darle paciencia".