La picante frase de Lampe tras el empate de Atlético Tucumán ante River: “Me mataban cuando…”

El boliviano Carlos Lampe fue la figura de Atlético Tucumán en el Monumental y mantuvo el cero en su arco en el empate contra River. Después del partido, el arquero mostró su alegría por su debut con la camiseta del Decano y dejó una frase picante para su país.

Carlos Lampe fue figura en el Monumental.

"Estoy contento por la entrega de mis compañeros, fue una semana muy movida. Llegás y a los dos días tenés que saber 45 nombres más o menos. Felicitaciones a los chicos, hicieron un gran trabajo. Hay que aguantarle la intensidad a River. Este punto es valioso y ahora nos tenemos que hacer muy fuertes en casa", aseguró el arquero de la selección de Bolivia.

Respecto de su actualidad y después de haber jugado pocos minutos en los últimos años, Lampe se ilusionó con la titularidad en Atlético Tucumán y envió un fuerte mensaje a su país: "Me mataban cuando no jugaba, vamos a ver ahora…"

En ese sentido, también afirmó: "Hay algo de la cabeza. Uno tiene que estar muy preparado siempre. En Vélez no me tocó jugar pero igual me entrenaba igual o mejor y no aflojaba. El momento llega y uno tiene que estar preparado y demostrar tranquilidad y solvencia".

Finalmente, Lampe se mostró orgulloso por el partido que hizo contra River y expresó: "Creo que me dieron una chance importante al venir acá. Tenía esa espinita de jugar partidos importantes y sentirme importante. De los dos clubes me fui muy bien con la dirigencia y con mis compañeros. Siempre traté de sumar, uno siempre tiene que ser positivo y entrenarse".