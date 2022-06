El Rojo bajó a Talleres y consiguió la primera victoria

Independiente le ganó esta noche de local a Talleres de Córdoba por 1 a 0, en partido de la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol, y se acomodó entre los punteros del certamen.



El único gol del encuentro, jugado en el Libertadores de América-Ricardo Bochini y arbitrado por Fernando Rapallini, fue anotado por Lucas Romero a los 26 minutos de la etapa inicial.

Con la victoria el equipo de Eduardo Domínguez llegó a los cuatro puntos y lidera con Gimnasia (LP), Estudiantes (LP) y Newell's. Talleres, que de ganar hubiese quedado solo en la cima, tiene tres.



Dentro de un primer tiempo parejo, Independiente sacó ventaja por oportunismo y fortuna, aunque el resultado que mejor representaba lo sucedido en el campo de juego era un empate.



Fue a los 26m, cuando a la salida de un córner Lucas Romero recibió sin marca en el borde del área, sacó un derechazo que al rozar en Enzo Díaz descolocó a Herrera y se convirtió en el 1-0.



Hasta allí ambos habían compartido la intención de ser prolijos en la circulación y pacientes en la búsqueda del espacio, aunque también las imprecisiones. En Independiente fue bueno lo de Leandro Fernández y Poblete en los relevos y la "T", con algo de Godoy y poco de Esquivel, buscó sobre todo por el sector derecho de su ataque, donde Rodríguez e Insaurralde dejaron huecos.



Romero había tenido una chance clara antes del gol con un tiro que sacó un defensor de Talleres en la línea, y el visitante había respondido con un lindo remate de Benavídez apenas desviado.



El conjunto cordobés salió decidido hacia el empate y en los cinco minutos iniciales del complemento generó dos chances claras, ambas a través de Santos: en la primera cabeceó y Barreto la sacó en la línea con Álvarez ya vencido; y en la segunda recibió de Esquivel dentro del área pero su disparo salió desviado.



El "Rojo", tempranamente parado de contragolpe, respondió con una buena proyección de Rodríguez, que recibió de Cazares y sacó un centro algo pasado que Benegas no pudo conectar. La pelota de todos modos quedó en el centro del área y Soñora y Leandro Fernández se molestaron al momento de definir.



El desarrollo posterior fue acentuando la superioridad de la "T" a partir de la posesión, el crecimiento individual de Esquivel y las continuas proyecciones por derecha de Benavídez, que tuvo dos ocasiones limpias para el empate. Su primer remate se fue apenas por arriba y el segundo mereció una atajada bárbara de Álvarez cuando la pelota se metía en su palo derecho.



El local recién respondió pasados los 25, con una contra y remate del ingresado Togni que Herrera alcanzó a sacar al córner.



Después de esta jugada disminuyó la intensidad de Talleres, frustrado por no alcanzar lo merecido, y el "Rojo" se ordenó atrás para esperar el paso del tiempo y celebrar su primer triunfo.



En la próxima fecha, la tercera, Independiente visitará a Argentinos Juniors (jueves desde las 19) y Talleres recibirá en Córdoba a Newell's Old Boys (martes a partir de las 19).

