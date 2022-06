¿Scaloni tiene un tapado para convocar al Mundial de Qatar 2022?

Lionel Scaloni parece tener definido gran parte de la lista de jugadores de la Selección argentina que irán al próximo Mundial de Qatar 2022 y entre los que pelean por un puesto se encuentran varios tapados.

El periodista de ESPN, Diego Monroig adelantó en uno de los móviles que, mientras la FIFA todavía define si serán 23 o 26 los convocados de cada selección para el torneo que se disputará en tierras orientales desde el 22 de noviembre hasta el 18 de diciembre de este 2022, tanto Alejandro Garnacho como Enzo Fernández tendrían chances de formar parte de la lista final.

“Yo me quedo con algo que dijo Scaloni en la nota: ‘más allá de los 30 actuales puede haber alguien afuera pero es alguien que hemos convocado’”, comenzó Monroig y luego siguió: “Entre ese alguien que quizá no está entre los 30, yo le dejo un asterisco a Enzo Fernández quizás si salta a Europa y tiene un buen andar de acá al Mundial y no quiero perder de vista la actualidad de Alejandro Garnacho y esto información. Si es que sube a la primera del Manchester United y se instala bien en la Premier, no sería sorpresa si Scaloni lo convoca”, aseguró el periodista.