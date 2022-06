El jugador argentino que le dijo no a Boca y a River: "Si vuelvo al fútbol argentino, será a..."

Seguir en Europa fue la prioridad, pero fue buscado en el mismo mercado de pases por River y Boca. Y a ambos les dijo que no. Se trata de Franco Vázquez, exvolante de la Selección argentina y de actualidad en el Parma, quien confesó que rechazó ofrecimientos de dos de los grandes del fútbol argentino para continuar su carrera en Italia.

Franco Vázquez decidió seguir en Parma.

El Mudo, de 33 años, explicó en TNT Fútbol que tuvo propuestas para llegar tanto al Xeneize como al Millonario, pero aseguró que de volver, lo haría solamente en el club donde se inició como jugador, Belgrano: "Tuve oportunidades en el mercado anterior para ir a River y a Boca, pero no quise. Si quiero volver a la Argentina, es a Belgrano", explicó Vázquez.

El mediocampista, quien jugó tanto para la selección de Italia como para la de Argentina, recibió el llamado de Lionel Scaloni en 2018. Sobre su idea de quedarse en Europa, Vázquez manifestó: "Acá en Europa la vida es diferente, cambian muchas cosas. Es difícil explicarlo si no estás acá, me vine de chico y ya llevo casi 12 años. Quiero aprovechar bien el tiempo y no voy a tener otras oportunidades".

El Mudo, quien surgió de las inferiores de Belgrano, pasó por Palermo de Italia y Rayo Vallecano y Sevilla de España antes de llegar al Parma de la Serie B, donde jugó la temporada 2021-22 y marcó 14 goles en 35 partidos, todos como titular. Vázquez, que comparte plantel con el mítico arquero italiano Gianluigi Buffon y el cordobés ex Godoy Cruz de Mendoza, Juan Brunetta, quedó con Parma en 12° lugar de la segunda división italiana.