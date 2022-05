La revelación de Ameal sobre la Bombonera que ilusiona a los fanáticos de Boca: "No estamos lejos"

Boca atraviesa días tranquilos luego de la tormenta que se desató tras el empate ante Godoy Cruz, donde la continuidad de Sebastián Battaglia estuvo puesta en duda por muchos momentos. El Xeneize se encuentra segundo en la Copa Libertadores y clasificado a cuartos de final en la Copa de la Liga Profesional. En este marco de positivismo, Jorge Amor Ameal se refirió a uno de los deseos de la actual Comisión Directiva: la renovación de la Bombonera.

En diálogo con el programa Argenzuela de Radio 10, el presidente de la institución manifestó: "Estamos trabajando fuertemente. Desde el primer día que llegamos dijimos: Bombonera 360. Estamos trabajando en la renovación, armando una ingeniería económica y cuando la tengamos la vamos a presentar. Queremos que la reforma sea de todos, no de nuestra gestión".

Con respecto al punto en el que se encuentra parada la institución en este tema, soltó: "Va a ser una reforma que va a llevar tiempo. Queremos que toda la familia de Boca se acerque a trabajar en ese proyecto. Estamos muy cerca, no estamos lejos. Y después la obra tiene autogestión, ese no es el problema".

Para finalizar, Ameal despejó cualquier tipo de dudas en relación con una posible mudanza: "No hay Plan B en Ezeiza. De La Bombonera no nos vamos. La cuidamos, la queremos y por eso la mejoramos. No para que sea una cancha de tenis... Los que quieren ver tenis que vayan al Lawn Tennis"