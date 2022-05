El polémico tuit de Farinella a los hinchas de Boca tras el discutido penal con el que River venció a Platense

En la última fecha de la primera fase de la Copa de la Liga Profesional 2022, River empezó arriba en el marcador con un gol de José Paradela, Platense aprovechó un error de la defensa del Millonario para empatar el partido y, a poco del final del segundo tiempo, Patricio Loustau cobró un penal polémico que Julián Álvarez cambió por gol. Una vez consumada la victoria del equipo de Marcelo Gallardo, Leonardo Farinella le respondió a los hinchas de Boca que lo cuestionaron por su postura acerca de la falta.

Always roban — leofarinella (@leofarinella) May 5, 2022

El último miércoles Boca ganó ante Always Ready con un penal que no fue que Eduardo Salvio aprovechó para poner el 1 a 0 definitivo en La Paz. Tras el partido, Farinella tuiteó “Always roban” en un juego de palabras con el rival del Xeneize y el error del árbitro que interpretó como un favorecimiento para el equipo de Sebastián Battaglia. Al ver el penal que Loustau sancionó en el Monumental, los hinchas azul y oro no se la dejaron pasar al periodista de TyC Sports y este salió al cruce con un polémico punto de vista.

Al ser cuestionado por su opinión sobre el penal con el que River le ganó a Platense, Farinella lo analizó de una manera bastante peculiar: “Always roban es porque a Boca le regalaron un penal cuando lo necesitaba. River no se jugaba nada contra Platense. Para mi no fue penal”.

Always roban es porque a Boca le regalaron un penal cuando lo necesitaba. River no se jugaba nada con Platense. Para mi no fue penal. — leofarinella (@leofarinella) May 9, 2022

Más allá de su juicio sobre el penal, lo más llamativo del tuit de Farinella es cómo minimizó la polémica acerca de la falta con la que Julián Álvarez puso el 2 a 1 definitivo en el Monumental a pocos minutos del final.

Aunque Farinella tiene algo de razón porque River ya tenía su pasaje a los cuartos de final en el bolsillo y Platense no contaba con chances de pasar de fase, no se podría decir que este fue un partido de relleno o en el que no había nada en juego, ya que el Millonario consiguió tres puntos que suman para la clasificación a la Copa Libertadores 2023 en la tabla anual. Por su parte, el penal a favor del local le privó al Calamar de llevarse un punto del Monumental que podría serle muy valioso en la lucha por no descender.