Días y horarios de los cuartos de final de la Copa de la Liga: la propuesta enviada a la Seguridad

El fin de la primera fase de la Copa de la Liga Profesional dejó un domingo con partidos vibrantes, clasificaciones definidas a último momento y polémicas en varios aspectos. El reclamo de Gimnasia y Esgrima La Plata por las cinco amarillas de Kevin Mac Allister estaría desestimado ya que AFA no tiene constancia de una posible suspensión porque Néstor Pitana no lo informó en la planilla del partido entre Argentinos y Platense de la fecha 13. Con ese foco de controversia casi solucionado, todos los cañones apuntan a resolver el tema de los horarios de los cuartos de final con Boca, Defensa y Justicia, Estudiantes, River y la Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como actores principales.

El cuadro de la fase decisiva de la Copa de la Liga Profesional.

En un principio, el partido de cuartos de final de Boca estaba estipulado para disputarse el martes 10 de mayo a las 21:30. Sin embargo, una vez que la clasificación de Defensa y Justicia quedó sellada, el Halcón dejó en claro que no jugaría ese día ya que no se respetaba sus 72 horas de descanso entre partido y partido aunque el reglamento estipula que el mínimo es de 48. Ante esta postura, los ocho clubes que clasificaron a la siguiente fase se reunieron de forma virtual para debatir y, en un principio, no habría acuerdo: la propuesta del equipo de Florencio Varela es de que todos los partidos se jueguen el miércoles 11 de mayo en dos horarios pero también se encontró con trabas con respecto al Xeneize y a River.

Si el partido entre Boca y Defensa y Justicia es pospuesto para el miércoles 11 de mayo, tanto el Xeneize como River tendrían partidos como locales el mismo día, algo con lo que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no quiere saber nada por una cuestión de seguridad. La propuesta que está en pie hasta el momento es que dos encuentros se jueguen a las 19:15 y los dos restantes a las 21:30. Sin embargo, esto implicaría que las hinchadas de los dos clubes más importantes del país se movilicen con poco tiempo de diferencia, con lo que eso conlleva en materia de operativos de seguridad.

uD83DuDEA8Aún no hay definición sobre los cuartos de final de la Copa de la Liga: en el zoom, Defensa se plantó y la propuesta es que los 4 partidos se jueguen el miércoles (2 a las 19.15 y 2 a las 21.15).

uD83DuDC40 CABA debe dar el OK y hoy no quiere que Boca y River jueguen el mismo día. — César Luis Merlo (@CLMerlo) May 9, 2022

Por otra parte, si los partidos de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional se reparten entre el miércoles 11 y jueves 12 de mayo, Boca y Estudiantes deberían jugar en el primer día ya que la semifinal tendría que ser el sábado 14 porque ambos equipos tienen compromisos por Copa Libertadores el martes 17 y por reglamento de AFA los equipos tienen que tener más de 48 horas de descanso antes de jugar por competencias de Conmebol. El inconveniente es que el Xeneize y el Pincha están en llaves distintas, por lo que en el caso de que ambos pasen a la siguiente fase, ninguno podría tener su semifinal el domingo 15 de mayo.

A priori, la única solución viable es que los cuartos de final se disputen el miércoles 11 de mayo y las semifinales, en caso de que Boca y Estudiantes avancen, el sábado 16 de mayo. Esta propuesta es la que más convence a todas las partes pero todavía tiene que recibir la aprobación de la Seguridad de CABA.