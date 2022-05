El insólito motivo por el que Mac Allister estaba habilitado a jugar en Argentinos pese a “tener” 5 amarillas

La Copa de la Liga Profesional tuvo un domingo de definiciones al rojo vivo. Con todos los puestos asegurados en la zona B, todavía quedaban dos boletos a los cuartos de final en disputa entre Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos, Newell’s, Defensa y Justicia y Sarmiento. Cuando parecía que el Lobo iba a clasificar y enfrentaría a Estudiantes en la próxima instancia, un gol sobre el final de Kevin Mac Allister le dio el pase a Argentinos Juniors. Sin embargo, el conjunto tripero puso el grito en el cielo por lo que sería una mala inclusión del ex Boca.

Mac Allister metió el gol del triunfo con el que Argentinos pasó a los cuartos de final y eliminó a Gimnasia. Con el resultado puesto, el Lobo elevó un reclamo a la AFA por una mala inclusión del lateral derecho del Bicho, ya que tendría cinco tarjetas amarillas por lo que no podría haber jugado frente a Unión de Santa Fe. Las amonestaciones del exjugador de Boca fueron contra Vélez, River, Atlético Tucumán, Sarmiento y Platense el último fin de semana. Precisamente, en el partido contra el Calamar estaría la cuestión de la polémica.

Néstor Pitana, árbitro del encuentro entre Argentinos Juniors y Platense, amonestó al hijo del medio del clan Mac Allister a los 13 minutos del segundo tiempo pero no habría informado la misma en la planilla oficial del partido que se utiliza para contabilizar esta clase de sanciones a lo largo de un torneo.

El COMET tennía constancia de sólo cuatro amarillas de Mac Allister.

De esta manera, AFA tenía constancia de sólo cuatro tarjetas amarillas de Mac Allister en lugar de cinco, lo que habría sido el motivo por el que el jugador de Argentinos Juniors pudo ser tenido en cuenta por Gabriel Milito para el partido definitorio ante Unión. De hecho, el DT del Bicho había admitido en la semana que el lateral derecho no podía jugar ante el Tatengue.

El Tribunal de Disciplina Deportiva de la AFA no tenía a Mac Allister entre los suspendidos por cinco amarillas.

Por otra parte, Mac Allister no figura entre los sancionados por cinco tarjetas amarillas en el último boletín del Tribunal de Disciplina Deportiva de la AFA previo a la fecha 14 de la Copa de la Liga Profesional en la que Argentinos selló su pase a los cuartos de final.

El antecedente de Pitana que es similar al del reclamo de Gimnasia por Mac Allister

Pitana ya tuvo un episodio similar en el que admitió su error y un jugador fue suspendido por cinco amarillas.

Por más insólito que parezca, esta no sería la primera vez en la que Pitana estaría en medio de una situación como la del reclamo de Gimnasia por las cinco tarjetas amarillas de Mac Allister. En el torneo Clausura 2012, Julio Buffarini había llegado a la quinta amarilla en un partido entre San Lorenzo y Racing pero esta no fue informada por el árbitro. Previo al encuentro por la 17ma fecha frente al Ciclón, Tigre hizo el reclamo, el juez pudo corregir su error y el lateral del conjunto azulgrana no pudo jugar frente al Matador.