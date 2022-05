La polémica frase de Guardiola tras la increíble eliminación del City: "No coincido con los que..."

El entrenador de Manchester City, el español Josep Guardiola, afirmó hoy que les llevará "tiempo" superar la eliminación del pasado miércoles contra Real Madrid como visitante, en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa luego de estar a cuatro minutos de superarlos.



"Estamos tristes, claro que sí, porque queríamos estar en la final en París. Pero no coincido con aquellas personas que dicen que fracasamos. En absoluto", apuntó el exDT de Barcelona en su habitual conferencia de prensa de cada viernes.



Sus dirigidos continúan sin romper el maleficio en el torneo continental y, a pesar de haber sido finalistas en la edición pasada y de las grandes inversiones de cada mercado de pases, no lograron el objetivo nuevamente.



El City estuvo arriba en la serie hasta el minuto 92 del partido desquite pero el brasileño Rodrygo forzó la prórroga con el 2 a 1 en el Bernabéu, que gritó apenas dos minutos antes el empate parcial en un juego que parecía liquidado.



"No hemos hablado. No hay palabras que puedan ayudar ante lo que sentimos", explicó el técnico, a dos días de medirse al Newcastle en la 36ta. jornada de la Premier League, que su equipo lidera con un punto de ventaja sobre el Liverpool -el otro finalista de Europa-.



"Tengo que felicitar al Liverpool y al Real Madrid, se lo merecen. La próxima temporada lo intentaremos de nuevo y si no funciona, lo volveremos a intentar", adelantó con su tono calmo.



Guardiola tiene la Liga de Campeones como deuda con los hinchas, que le reclamaron en las redes sociales la falta del título que supo lograr en 2009 y 2011 con Barcelona, de la mano de Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, entre otros.