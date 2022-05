La implacable sentencia de Silvio Romero para que Gallardo tome nota: "Noté a un River muy..."

Rihttp://cariverplate.com.arver igualó con Fortaleza 1-1, en Brasil. Lamentablemente, el Millonario, no cerró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El gol del conjunto brasileño lo anotó Silvio Romero, terminó expulsado por una fuerte protesta. El delantero opinó sobre el conjunto de Núñez y tocó algunos temas sobre Independiente.

"Fuimos superiores, sobre todo en el primer tiempo. Nos quedamos cortos con un solo gol, pero estos partidos de Copa son así. Nos faltó concretar las situaciones que tuvimos, Armani tuvo un gran primer tiempo, siendo un pilar fundamental para que el partido termine en empate, es un tipo de jugar que cuando uno los requiere siempre están. Yo le hice un gol, ja", expresó en TyC Sports.

El árbitro, Esteban Ostojich, no sancionó un penal para el conjunto local, muy similar al que al que cobró a favor de River, ante esa situación el Chino, por protestar, terminó expulsado. "Es igual a la del penal nuestro, pero para un lado la marcó y para el otro no. Tendría que haber VAR en toda la Copa. La expulsión fue por la impotencia, obviamente no está justificada y es un error mío", comentó.

"En estos dos partidos fueron situaciones distintas, en Buenos Aires fuimos superados ante un River que jugó muy bien, pero acá en Brasil noté un River muy vulnerable, sobre todo en el primer tiempo. No sé con cuál quedarme. No hay que olvidarse que el River que ganó la Copa de 2018 y llegó a la final de 2019, tenía una jerarquía alta y eso se ha ido perdiendo un poco", afirmó.