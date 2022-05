El jugador de la Selección argentina que liquidó a Sampaoli: "Me manda mensajes preguntando por qué dije tal cosa"

Leandro Paredes fue el invitado de esta semana a la sección denominada "versus" que realiza el canal de cable TyC Sports.

El volante del PSG y la Selección Argentina no dejó tema sin tocar: la Copa América ganada en Brasil, su relación con los compañeros de la Selección, Messi, Riquelme, la lesión que sufrió por Agustín Orion y, obviamente del Mundial Qatar 2022. Sin embargo, hubo una respuesta que llamó mucho la atención y fue cuando se refirió a Jorge Sampaoli, el entrenador del conjunto nacional en Rusia 2018.

El futbolista de París Saint-Germain habló de sus primeros pasos en la Selección Argentina, bajo el mando de Jorge Sampaoli, quien lo convocó en varias oportunidades pero lo terminó dejando afuera de la lista de 23 jugadores que viajaron a Rusia para disputar el Mundial.

"Mejor no digo nada, después me manda mensajes diciéndome 'Por qué dijiste tal cosa', no sabés lo que es. No tengo mucho para decir sobre él, hay entrenadores que te dejan cosas buenas y malas. La verdad es que cosas buenas no tengo para decir, y las malas prefiero guardármelas para mi", sentenció Paredes.