Video: el insólito penal que le dieron a Boca y la increíble reacción del arquero boliviano

Boca se puso en ventaja ante Always Ready por un inexistente penal que el árbitro del duelo, Kevin Ortega, decidió cobrar. Una vez sancionada la pena máxima, Arnaldo Giménez no paró de hablarle y hasta intentó no atajarlo en protesta por lo cobrado.