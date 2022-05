Boca se juega la vida en Bolivia: hora, TV y formaciones

Boca Juniors, que atraviesa una situación comprometida en el Grupo E de la Copa Libertadores, visitará hoy a Always Ready, de Bolivia, en un partido válido por la cuarta fecha a jugarse en La Paz, a 3.625 metros de altura sobre el nivel del mar.



El encuentro se jugará a partir de las 21 en el estadio Hernando Siles, en La Paz, será arbitrado por el peruano Kevin Ortega y televisado por la señal Fox Sports.



El grupo "copero" tiene como líder a Corinthians, de Brasil, con 6 puntos, luego se ubican Deportivo Cali, de Colombia, y Always Ready, con 4, y cierra Boca con 3 unidades producto de un triunfo y dos derrotas.



A la misma hora que Always Ready y Boca se enfrentarán en Colombia el Cali y Corinthians, con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha.



El equipo "Xeneize" ingresó en un terreno peligroso con las derrotas en Cali y San Pablo, debido a que quedó con una sola victoria de local ante los bolivianos y por esa razón es imperioso que saque un resultado positivo, ya sea un triunfo o en su defecto empate en La Paz, para seguir con chances de avanzar a los octavos de final.



Luego de jugar en Bolivia, el equipo dirigido por Sebastián Battaglia jugará el martes 17 de mayo ante Corinthians y el jueves 26 de mayo frente al Cali, ambos encuentros en La Bombonera.



- Probables Formaciones -



Always Ready: Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera y Jorge Flores; Josué Mamaní o Diego Medina, Jonathan Borja, Sergio Adrián o Cristian Arabe y Gustavo Cristaldo; Gustavo Torres y Marcos Riquelme. DT: Eduardo Villegas.



Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Oscar Romero; Eduardo Salvio y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.



Arbitro: Kevin Ortega, de Perú.



Cancha: Hernando Siles, de La Paz.



Hora de inicio: 21.



TV: Fox Sports.