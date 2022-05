La lapidaria crítica del DT de la Juventus a Dybala que involucra a Messi: "Se dejó llevar por ser el..."

Paulo Dybala no renovó su contrato y dejará la Juventus luego de siete temporadas. El cordobés todavía no define su futuro y disfruta el regreso a la Selección argentina. Sin embargo, desde Italia, llegó una fuerte reflexión de parte de Massimiliano Allegri quien no se guardó nada al momento de hablar de la Joya en una entrevista con DAZN.

"Paulo tiene que volver a ser él mismo, hubo un momento en el que se dejó llevar por el mote del ‘nuevo Messi’. Un jugador no puede emular o pensar que es como otro", expresó y agregó: "Todavía tiene mucho que dar porque tiene unas cualidades técnicas extraordinarias y juega de una manera divina, pero debe volver a centrarse en sus cualidades físicas y técnicas".

El volante argentino es pretendido por la Roma y el Inter, y el club capitalino fue el primero en acercarle una oferta forma pero desde su entorno decidieron esperar para contestar teniendo en cuenta que el objetivo de Dybala es sumarse a una institución que dispute la próxima edición de la Champions League, un ítem que sí cumple el Neroazzurro.

El director general del elenco milanés, Giuseppe Marotta, durante el evento Atleticamente Insieme - La Riconquista, aseguró que confían en poder tenerlo la próxima temporada: "Está claro que la esperanza es que pueda jugar con nosotros" y al mismo tiempo, reconoció -entre risas- que "en el deporte hay que aceptar lo que se llama 'mentiras piadosas'", en relación a los fichajes que parecían encaminados y no se pudieron concretar en los pasados mercados de pases.

Según informó el portal Tuttosport, Inter le ofreció un contrato por tres años, con opción a una temporada más, por siete millones de euros, con las bonificaciones incluidas, lo que lo posicionaría como uno de los mejores remunerados del plantel. En los próximos días, entonces, definirá su futuro.