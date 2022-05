La despiadada crítica del padre de Verstappen para Red Bull sobre el triunfo de Checo Pérez

Red Bull pudo revertir el doble abandono en Bahréin y las fallas en el motor de Max Verstappen en Australia para colocarse como puntero del Mundial de Constructores de la Fórmula 1. A pesar del gran momento que se respira en Milton Keynes, la escudería de la bebida energizante no es ajena a las pujas internas entre el neerlandés y Sergio "Checo" Pérez, que renovó contrato hasta 2024 luego de ganar el Gran Premio de Mónaco. Aunque la victoria del mexicano fue aplastante, Jos Verstappen, padre del actual campeón del mundo, destrozó al equipo por no favorecer estratégicamente a su hijo en el Principado.

El padre de Verstappen: "El tercer puesto de Max fue decepcionante".

Luego de una clasificación accidentada, Pérez y Verstappen salieron desde la segunda línea en el GP de Mónaco. Luego de un gravísimo error de Ferrari en el pit stop de Leclerc, el mexicano quedó en el primer lugar mientras que el vigente campeón y líder del actual Mundial de Fórmula 1 se colocó en el tercer puesto. Con Carlos Sainz Jr. en el medio, las posiciones no se movieron por el resto de la carrera y esto enfureció a Jos Verstappen: "Red Bull logró un buen resultado, pero al mismo tiempo ejerció poca influencia para ayudar a Max a ponerse al frente. Que haya terminado tercero se debe a un error de Ferrari en esa segunda parada de Charles Leclerc. Al líder del campeonato, Max, no le ayudó en ese sentido la estrategia elegida", dijo en la columna de opinión que tiene en la página web de su hijo.

El enojo de Jos, expiloto de Fórmula 1, se debe a que él cree que Red Bull no hizo lo suficiente para poner a Verstappen en una posición favorable para ganar el Gran Premio de Mónaco y que el equipo debía priorizar al puntero del campeonato mundial por sobre Pérez: "Se volvió completamente a favor de Checo. Eso fue decepcionante para mí, y me hubiera gustado que fuera diferente para el líder del campeonato. Claro, no soy del todo objetivo. Creo que aquí se han tirado diez puntos de Max. Especialmente con los dos ceros que hemos tenido, necesitamos todos los puntos. No hay que olvidar que Ferrari actualmente tiene un coche mejor, especialmente en la calificación".

Checo Pérez aprovechó el error de Ferrari con Leclerc y dominó el Gran Premio de Mónaco.

Lo cierto es que poco podía hacer Red Bull, ya que entre Checo Pérez y Verstappen estaba Sainz Jr. con su Ferrari, por lo que ni una orden de equipo podría haber puesto al neerlandés por delante de su compañero. El mexicano fue mejor en la clasificación y supo aprovechar las falencias de los italianos para llevarse el triunfo y colocarse a sólo 15 puntos de Mad Max en la tabla del Mundial de Pilotos.

El festejo de Pérez con Verstappen en Mónaco.

Aunque en el final de su texto indicó que "a parte de todo esto, estoy contento por Checo", Jos Verstappen hizo un análisis que no caerá bien en el equipo austríaco. No hay que olvidar que Pérez recibió un duro pedido de Christian Horner para que le ceda el liderazgo del Gran Premio de Barcelona a Max Verstappen, algo que enfureció al mexicano. No importan los buenos resultados y que tanto el equipo como los pilotos estén en la puja de ambos Mundiales: las peleas aparecen hasta en las mejores familias y Red Bull no es la excepción.