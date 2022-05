Red Bull resolvió una de las grandes dudas de la Fórmula 1 y Checo Pérez sonríe

Sergio Pérez vive su mejor semana desde que llegó a la Fórmula 1. El último fin de semana, Checo ganó el mítico Gran Premio de Mónaco y se convirtió en el quinto latinoamericano en obtener la victoria en el Principado. Luego de festejar en el podio, el nacido en Jalisco celebró su triunfo en un yate ubicado en la lujosa costa del Mediterráneo. Como si todo esto fuera poco, las buenas noticias no paran de llegar para el mexicano, ya que Red Bull confirmó su renovación hasta 2024.

Confirmado: Checo Pérez seguirá en Red Bull hasta 2024.

El segundo asiento de la escudería de Milton Keynes era una de las grandes incógnitas de la parilla de Fórmula 1. Ser el número 2 de Max Verstappen no es tarea fácil, ya que casi todo el equipo está volcado en el éxito del neerlandés. A pesar de esto, la lista de pretendientes era larga, con Checo Pérez y Pierre Gasly como principales candidatos. De hecho, el francés reiteró en varias ocasiones que su actuación en Alpha Tauri era una prueba más que suficiente para recuperar el auto de Red Bull luego de que Christian Horner lo descendiera nuevamente al equipo italiano, el "B" en el esquema de la bebida energizante . Sin embargo, el mal inicio del corredor de 26 años y el gran rendimiento del mexicano, que marcha tercero en el Mundial, le valieron a este último para asegurarse su lugar en el equipo líder del Campeonato de Constructores.

"Ha sido una gran semana para mí. Ganar Mónaco es un sueño para cualquier piloto y seguir esto con el anuncio de que continuaré con el equipo hasta 2024 me hace extremadamente feliz. Me enorgullece ser parte de Red Bull y me siento como en casa. Estamos trabajando muy bien y mi relación con Max, tanto afuera como dentro de la pista, evidentemente nos ayuda a mejorar e ir más lejos", dijo Checo Pérez en el comunicado oficial.

Checo festejó su tercera victoria en la Fórmula 1, nada más y nada menos que en Mónaco.

Por su parte, Horner dijo que el trabajo de Pérez desde que llegó a Red Bull es "fantástico" y aseguró que el mexicano es un "magnífico jugador de equipo" pero la brecha con Verstappen se "cerró considerablemente". Aunque el neerlandés sigue siendo el corredor más importante del equipo austríaco, Checo surgió como un serio candidato a arrebatarle el Mundial: apenas 25 puntos, equivalente a ganar una carrera, separan a los dos pilotos en la tabla de posiciones de la Fórmula 1.

La polémica decisión de Red Bull de pedirle a Pérez que ceda su lugar a Verstappen en Barcelona quedó en el olvido con la victoria del mexicano en Mónaco. Sin dudas, Checo tiene merecida su renovación en el equipo de la bebida energizante y espera que esta noticia le dé otro envión en su lucha por el título mundial. Mientras tanto, todo México celebró el anuncio y, obviamente, no se olvidaron de Gasly.