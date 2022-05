De qué nacionalidad es Néstor Ortigoza y por qué jugó para la Selección de Paraguay: "Viví toda mi vida en..."

Alberto Fernández estuvo en Paraguay para supervisar los avances del proyecto de maquinización del brazo Aña Cuá en la Central Hidroeléctrica de Yacyretá. En su discurso, el primer mandatario de nuestro país hizo gala de su pasión por el fútbol y le agradeció al país vecino por Néstor Ortigoza, figura del equipo de Argentinos Juniors que salió campeón del Torneo Clausura 2010: "Nos han dado a la Argentina grandes jugadores de fútbol. Yo que soy de Argentinos Juniors no puedo olvidar a Néstor Ortigoza y no puedo olvidar a nuestro goleador que se llama Gabriel Ávalos. Son dos de los grandes paraguayos que han pasado por nuestro club". Sin embargo, el video del comentario futbolero del presidente se viralizó rápidamente, ya que muchos apuntaron que el jugador jugó para la Selección paraguaya pero nació en Argentina.

Efectivamente, Ortigoza es argentino de nacimiento pero se nacionalizó paraguayo para tener chances de jugar en el fútbol de selecciones: "Nací en San Antonio de Padua, que pertenece al partido de Merlo. Viví toda mi vida en Argentina", reconoció el mediocampista en una charla con Sebastián Vignolo en 2020. El actual jugador de San Lorenzo obtuvo la nacionalidad paraguaya en 2009 a través del lado paterno de su árbol genealógico y jugó 33 partidos con la Albirroja, entre los que se destaca una participación mundialista en Sudáfrica 2010.

Ortigoza optó por la Selección paraguaya, en ese entonces dirigida por Gerardo "Tata" Martino, ya que no contaba con oportunidades en la Selección argentina. De hecho, se podría decir que un suceso muy excepcional y casi sin precedentes privó al jugador de vestirse de celeste y blanco: a finales de 2008, Diego Armando Maradona había organizado un amistoso para una Selección integrada por jugadores del ámbito local y había citado a Orti. Sin embargo, el triangular decisivo del Torneo Apertura de aquel año llevó a la suspensión del encuentro. Pocos meses después, el entonces futbolista de Argentinos Juniors decidió jugar para el conjunto guaraní.

Dentro de su extensa carrera de siete años con Paraguay, Ortigoza enfrentó a la Selección argentina en tres ocasiones, una situación extraña para un oriundo de nuestro país: "Sí, obvio que me generaba algo [escuchar el himno de Argentina como rival]. Si digo que no, te miento. Fue un escenario raro para mí. Viví toda mi vida en Argentina, nunca me quise ir de Argentina. Una vez que arranca el partido te olvidás pero escuchar el himno que cantaste toda tu vida es fuerte", aseguró en la entrevista antes mencionada.

Ortigoza contra Messi en la semifinal de la Copa América 2015.

Ortigoza resaltó en varias oportunidades que enfrentar a la Selección argentina era especial pero también "era un partido de fútbol más porque si te ponés a pensar en todo eso, no podés jugar". De cualquier modo, el mediocampista de 37 años hizo una extensa y bastante exitosa carrera con la Selección paraguaya y pasaron tantos años desde su decisión de vestir la Albirroja que Alberto Fernández lo dio como producto del fútbol guaraní.