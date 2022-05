Independiente: Domínguez borró a 10 jugadores y recibió una pésima noticia antes del debut con San Lorenzo

Eduardo Domínguez pasó la escoba en Independiente y separó a diez futbolistas del plantel profesional con miras a la próxima temporada, en la vuelta a los entrenamientos tras la eliminación de la semana pasada por Copa Sudamericana. Los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por el entrenador son Gonzalo Asís, Mauro Zurita, Ayrton Costa, Santiago Velásquez, Thomas Ortega, Matías Sosa Ugolini, Juan Pacchini, Juan Román Zarza, David Sayago y Gastón Togni.

Gastón Togni, uno de los descartados por Domínguez.

Además, los jugadores Domingo Blanco, Andrés Roa y Carlos Benavidez, a quienes se les termina el vínculo con el club a fines de junio, tendrán que tomar una decisión sobre su futuro ya que tampoco entrarán en la consideración de Domínguez con miras al próximo torneo. Independiente debutará ante San Lorenzo el próximo sábado desde las 14 en el Nuevo Gasómetro, con árbitro a confirmar, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del torneo de Primera División 2022.

Y para ese duelo, el entrenador no podrá contar Damián Batallini, quien sufrió la fractura del tercer metacarpiano en el partido frente a Ceará. El ex Argentinos Juniors trabajará de manera diferenciada por las próximas tres semanas, aproximadamente. El otro que no estará presente es el arquero Sebastián Sosa, convocado a la Selección de Uruguay.