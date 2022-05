El ex River que confesó que Riquelme lo quiso llevar a Boca antes de ponerse la banda roja

Teófilo Gutiérrez, actual futbolista del Deportivo Cali, está muy identificado con River pese a jugar en otros clubes del fútbol argentino. El colombiano siempre reveló su amor por la banda roja pero confesó una situación que vivió antes de llegar a Núñez y que tuvo a Juan Román Riquelme como protagonista clave de la historia.

El delantero recordó que su historia pudo haber cambiado ya que "uno de los empresarios que me representan es hincha de Boca y quería que juegue ahí, pero no se terminó dando y fui a River". Pero, además, contó que el vicepresidente Xeneize le llamó para tentarlo: "Román es muy amable y gentil. Cuando me fui de Racing, él me llamó y quería que juegue en Boca. 'Si gana Ameal, te venís para acá', me dijo. Terminó ganando Angelici y no se pudo dar. Román después se fue y bueno, son cosas de la vida".

"Quiero agradecerle a Román por sus palabras, por sus gestos. Es muy humano de él, es muy frentero en sus cosas. Haberlo visto jugar en Boca fue un espectáculo", agregó. Sin embargo no quedó todo ahí y cuando el youtuber Ezzequiel le insinuó un potencial nuevo llamado de Riquelme, lanzó: "Habría que preguntarle a él".

También reconoció que quiso volver a River y explicó el motivo de porqué no se dio el regreso: "Son decisiones que toman los directivos y el entrenador. Hay que asumirlas y respetarlas. Cuando estuve ahí fui muy feliz. Siempre hablamos con Marcelo (Gallardo) y hay que apoyar desde afuera o desde donde le toque".

Para cerrar fue consultado sobre el escandaloso episodio que vivió en Racing: "La versión quedó ahí en el vestuario. No fue bueno, no le dimos la alegría de ganar el clásico. Lo otro queda en excusa. Me llevo bien con todos, con Saja que ahora es entrenador, me hablo con Hauche, tengo una buena relación. Todos nos equivocamos".