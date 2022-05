La respuesta de Zielinski al deseo de Gorosito por un clásico platense en cuartos: “Llegado el momento…”

Estudiantes de La Plata, líder de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional y, también, del Grupo C de la Copa Libertadores de América, se prepara para el duelo de este martes por la noche ante Nacional. En la previa del encuentro Ricardo Zielinski habló en conferencia de prensa y le respondió a Néstor Gorosito (actual DT de Gimnasia y Esgrima) , quien se animó a pedir por un clásico platense en los cuartos de final del torneo doméstico: "Jugar el clásico sería lo más lindo que nos podría llegar a pasar".

Lejos de querer referirse al tema, el Ruso fue contundente: "Lo único que hablamos de Nacional, es el partido que viene. Llegado el momento no tendríamos inconveniente, pero hoy por hoy en nuestra cabeza está Nacional, nos conectamos con lo inmediato, si llegará, llegará. Si no, no importa".

Pese a que el Pincha es el puntero del Grupo C, el DT fue cauto: "Como todas las competencias internacionales son muy parejas, hay que ir partido a partido. Acá parece un equipo que no está bien, gana de visitante y te condiciona. Lo fundamental es mantener el nivel, mejorarlo, tratar de hacer el mejor partido con Nacional. Veo la definición para la última fecha".

Para finalizar, sentenció: "Nosotros tenemos características de jugadores que hacen que seamos de ida y vuelta, por eso tomamos riesgos en defensa y quedamos mal parados. Nosotros vamos a buscar por el golpe a golpe con cualquier rival. Eso no significa que podamos hacer otra estrategia. Buscamos intensidad y partido de ida y vuelta. Por eso no desarrollamos tenencia de pelota, no me agrada hacerlo en un lugar complicado, sí de tres cuartos para arriba. En las terminaciones hay que hacer tenencia para generar espacios".

Para que el clásico de La Plata se concrete finalmente, Gimnasia deberá ganarle a Newell's en condición de local por la decimocuarta. y última, fecha del torneo local. Además, Argentinos Jurios o Defensa y Justicia no tienen que ganar sus partidos. De esta manera se verían las caras en el estadio UNO.