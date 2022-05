El conmovedor motivo por el que Orsi quebró en llanto en la conferencia tras la victoria de Godoy Cruz

Godoy Cruz ganó un importante partido ante Central Córdoba por 1-0 en el estadio Malvinas Argentinas. Fue una merecida victoria para el Tomba que desde hace varios partidos hacía lo necesario para quedarse con los tres puntos, pero no lograba pasar del empate. El conjunto dirigido por la dupla Favio Orsi-Sergio Giménez sumó su primer triunfo en Mendoza y, en conferencia de prensa, se vivió un emotivo momento.

Ni bien Jorge Baliño marcó el silbatazo final, la alegría se desató en el estadio mundialista y una particular escena fue protagonizada por Orsi. Uno de los DT se retiró del campo de juego mirando hacia los palcos y haciendo gestos, buscando a alguien especial para él. Consultado al respecto en la conferencia de prensa, el entrenador se quebró y reveló el motivo de ese festejo especial.

“Hace un año y medio mi papá estaba internado en terapia intensiva, llegó la pandemia y la respuesta de los médicos era que no había más nada para hacer. En ese momento estábamos primeros con San Martín de Tucumán (en la B Nacional) y me tocó irme sólo en la camioneta desde Buenos Aires a Tucumán. Iba por la ruta esperando el parte médico del mediodía. Cómo no llegaba, me paré en la ruta. Con Sergio trabajamos desde hace 11 años juntos en el ascenso y nuestro sueño siempre fue poder dirigir en Primera. Mi papá nos acompañó siempre, como una estatua, en todas la canchas y su objetivo era vernos en Primera División”, explicó con la voz entrecortada.

Con una emoción visible y el llanto a flor de piel, siguió: “Entonces mientras esperaba ese llamado médico hice una promesa. Que si mi viejo zafaba con Sergio íbamos a hacer todo lo posible para que él nos viera en Primera sentado en una platea. Y zafó de esa situación. Después se nos truncó el ascenso con San Martín de Tucumán. Al otro año nos tocó Ferro y estuvimos muy cerquita otra vez de ascender. Y pensé que la promesa que había hecho iba a costar cumplirla. Mientras tanto mi viejo trataba de sobrellevar todo ese tiempo la situación de salud”.

Para finalizar, entre lágrimas soltó: “A la tercera fecha llegó la propuesta de un equipo de Primera, pero no estábamos convencidos. Y cuando llegó Godoy Cruz no lo dudamos. Hoy mi papá estuvo en la platea y pude cumplir la promesa”.