Mammana "reveló" el plan del plantel de River para retener a Julián Álvarez: "Vamos a juntar..."

Aunque es un hecho desde el mercado de pases anterior, la partida de Julián Álvarez al Manchester City sigue siendo un tema sensible para River. Luego de la noche histórica que tuvo la Araña ante Alianza Lima, Marcelo Gallardo bromeó con que le pediría a Pep Guardiola que deje al delantero seis meses más en Núñez pero "no me va a escuchar el pedido". En esta ocasión, el que hizo un chiste sobre la posibilidad de que el 9 prolongue su estadía en el Monumental fue Emmanuel Mammana.

Gallardo hizo una broma sobre la partida de Álvarez y Mammana no se quedó atrás.

Mammana, que empezó a afirmarse como el lateral derecho titular de Gallardo, bromeó sobre lo que el plantel de River está dispuesto a hacer para que Álvarez se quede en Núñez: "Cuando terminó el último partido jodíamos con Santi Simón y decíamos: 'Vamos a juntar un poquito entre todos y le pagamos el sueldo a Julián para que se quede, ja'".

Luego, el jugador que volvió al club que lo formó como profesional agregó: "Si es por mí, ojalá que no se fuera, pero es una alegría que pueda dar el salto a un equipo como el Manchester City. Está preparado y con su confianza no le va a costar". Claramente, el sentimiento de Mammana es el que reina en River sobre la partida de su goleador.

Por su parte, Álvarez confirmó que estará presente en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez pero, a su vez, ratificó que esos serán sus últimos partidos como jugador de River.

Mientras la despedida de Álvarez se acerca, Gallardo sigue en la búsqueda del reemplazante de su goleador. En las últimas horas, se informó que el Muñeco estaría interesado en José López, delantero de Lanús, club que pide siete millones de dólares a cambio de los servicios del joven jugador de 22 años..