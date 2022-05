El récord que Vinícius Júnior le arrebató a Messi en la Champions League

Tenía que ser Vinícius. Tenía que ser el hombre que resucitó al Real Madrid en Mánchester y el hombre clave para la conquista de la liga, el que diera el manotazo en la mesa y firmarse con su nombre la décimo cuarta Champions League que consigue el equipo blanco. El futbolista brasileño, puso su nombre a la altura de los grandes héroes de las noches madridistas al marcar un gol histórico tanto para el club como para él.

El brasileño, como un relámpago, apareció en el segundo palo para empujar un envío de Fede Valverde con el alma. Un disparo, un centro, lo que él quiera que sea, que pasó por delante de las narices de Ibrahima Konaté y de Virgil Van Dijk y que se posó en la bota de Vinícius. Y esa conquista lo transformó en el jugador más joven en marcar en una definición de la Champions League desde 2009, cuando Lionel Messi lo hizo con 21 años ante el Manchester United en Roma.

El brasileño lo hizo con 21 años, 10 meses y 16 días, mientras que La Pulga lo había conseguido con 21 años, 11 meses y tres días cuando el Barça se impuso a los Diablos Rojos. Además significó un broche de oro para una campaña en la que marcó 22 goles en 52 partidos jugados con el Merengue.

"Inexplicable, no tengo noción de lo que he hecho", resumió su sentimiento el brasileño. "Llegar aquí y ganar, no hay cosa mejor que ganar con esta camiseta. Era un sueño para mí estar en la final de la Champions League. Haber marcado en la final es lo más alto que un jugador puede tener", afirmó en declaraciones a Movistar sobre el césped del Estadio de Francia.

Vinicius indicó que por ser la primera Champions que logra está "muy contento" pero que no quiere "parar aquí", sino "ganar mucho más y hacer historia en el club". Surgido en el Flamengo, Vinicius Jr. llegó al Real Madrid a mediados de 2018 y en este 2022 logró mostrar su mejor versión como acompañante de otro fenómeno, Karim Benzema.