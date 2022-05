La insólita razón por la que el DT de Corinthians no vio el sorteo y una frase picante antes de Boca

Boca-Corinthians es un duelo con una historia reciente muy fuerte en la Copa Libertadores. En los últimos 10 años, estos equipos definieron la final del 2012, una serie de octavos de final del 2013 en la que los paulistas llegaban como campeones del mundo y, finalmente, dos partidos muy picantes en la fase de grupos de la actual edición. Como si fuera poco, el sorteo de la fase decisiva del máximo certamen continental tuvo como resultado un nuevo cruce entre ambos clubes pero hubo alguien muy particular que no se prendió a la transmisión desde la sede de la Conmebol en Paraguay: Vítor Pereira, DT del Timao.

Así quedaron los octavos de final de la Copa Libertadores.

Según contó en conferencia de prensa, Vítor Pereira, portugués que dirige al Corinthians desde enero, no miró el sorteo de los octavos de final de la Libertadores por una mala experiencia en una ceremonia de este tipo hace mucho tiempo: "Yo dejé de mirar los sorteos y voy a explicar por qué: hace muchos años, ya no sé ni cuántos, cuando dirigía a Porto, había 32 equipos en el sorteo... ¿Saben cuál nos tocó? ¡Manchester City!", relató sobre su paso por uno de los equipos más grandes de Portugal.

Luego, Pereira, de 53 años y amplia trayectoria en el fútbol europeo, argumentó su postura de no ver los sorteos y le restó un poco de importancia a la cuestión de preferir un rival u otro: "No controlás los sorteos, ¿quién dice que poniendo un equipo más fácil vamos a pasar y quién dice que poniendo uno más difícil no lo vamos a hacer?".

Vitor Pereira fue protagonista de los tumultos en el último Boca-Corinthians en la Bombonera: se fue expulsado.

Por otra parte, el DT del Corinthians aseguró que no se ve intimidado por el Xeneize, que no le pudo ganar en los dos encuentros de fase de grupos que tuvieron: "¿Por qué no voy a querer jugar con Boca y sí con otro rival? Es ahora o es otra fase... Si tenemos miedo de jugar contra Boca no seríamos Corinthians".

Como se mencionó anteriormente, ambos duelos de fase de grupos entre Boca y Corinthians fueron muy disputados y hablados, con cortes constantes por protestas. Esto se vio principalmente en el partido en la Bombonera, en el que diferentes tumultos entre los jugadores y el propio Pereira, que ingresó a la cancha a protestar, hicieron que se pierdan más de 10 minutos de juego. Sobre esto, el portugués aseguró que su equipo debe evitar entrar en ese tipo de situaciones: "Los argentinos tienen esa particularidad, de jugar con ese clima, es natural para ellos. Veo muchos partidos de Argentinos y se para mucho el juego, van encima del árbitro y confrontan al adversario. Esa es una cosa que tenemos que controlar".