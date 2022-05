La desafiante "invitación" de Dibu Martínez a Mbappé: "Que vayan a..."

La Selección argentina comandada por Lionel Scaloni se encuentra en Bilbao a la espera de lo que será la Finalissima ante la Selección de Italia. En la previa del partido que cruzará a los campeones de América y Europa, Emiliano Martínez enfrentó los micrófonos de TyC Sports. El Dibu no dejó tema sin tocar, incluida una picante respuesta a Kylian Mbappé por sus dichos sobre el fútbol sudamericano.

Con respecto al lugar que ocupa en el equipo de Lionel Scaloni, soltó: "El arco de la Selección es muy grande, pero hay que tener personalidad. Yo no me defino como un loco en el arco. Cada vez que vengo a la Selección tengo un plus, desde que me pongo la camiseta de entrenamiento. Como dicen, el 'Modo Selección'. Hay un grupo muy lindo, jugamos al truco hasta las 11 de la noche. La famosa Scaloneta está cada vez más fuerte".

Sin pelos en la lengua, el campeón de la Copa América le envió un claro mensaje al delantero del París Saint Germain, quien había dicho que Argentina y Brasil estaban en desventaja con las potencias europeas por la competencia que tienen en su confederación: "Cada vez que viajas a la Selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho. Cuando un inglés va a entrenar con Inglaterra, en media hora está en el predio. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador... A ver qué tan fácil es para ellos. Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica".

A la hora de responder sobre las locuras que lo caracterizan cada vez que tiene que defender el arco de la Albiceleste, entre risas, expresó: "Soy un pibe muy tranquilo. Solo se me sube la adrenalina en los partidos. Mi mujer me dice '¿cómo podés ser una persona y en la cancha otra?'".

Para finalizar, Martínez no se quiso adelantar a la hora de hablar del Mundial de Qatar: "Todos hablan del Mundial ahora, pero mi cabeza está en Italia, que es un título oficial para la Selección. Después de ese partido hablamos".