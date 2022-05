Revuelo en Roland Garros: arrojó su raqueta y casi golpea a un niño del público

La tenista rumana Irina-Camelia Begu protagonizó un incidente este jueves en Roland Garros, cuando estuvo cerca de golpear a un niño con su raqueta. La jugadora de 31 años, número 63 en el ranking WTA, arrojó su raqueta contra el suelo, esta rebotó y cayó en la grada. Así, asustó a un niño del público que comenzó a llorar y obligó a detener el encuentro entre la rumana y la rusa Ekaterina Alexandrova por varios minutos.

Begu tuvo suerte de no ser descalificada por conducta violenta, después de que su raqueta fuera a parar al público. Frustrada por encontrarse 2-0 abajo en el marcador en el set definitorio, la jugadora mostró su enojo cuando salía de la cancha.

Cuando la raqueta rebotó y estuvo cerca de impactar en un niño, este se asustó y comenzó a llorar. Rápidamente, tanto el juez de silla como la jugadora se acercaron a ver lo que sucedía. Begu pidió disculpas, pero recibió algunos abucheos por parte del público presente en la cancha 13.

Tras unos minutos de detención del juego y al ver que no hubo consecuencias para el niño, Begu se tomó una foto con el niño a modo de disculpa y recibió una advertencia. Posteriormente, logró recuperarse en el encuentro y venció a la rusa Alexandrova por 6-7 (3), 6-3 y 6-4 y avanzó a la tercera ronda, donde jugará con la francesa Leolia Jeanjean.

"Me gustaría disculparme por este incidente. Nunca en mi carrera hice algo así. Fue un momento embarazoso. Lancé la raqueta contra el suelo y no pensé que fuera a rebotar de esa manera. Repito: lo siento y no quiero hablar más de ello", expresó Begu en una conferencia de prensa una vez terminado el partido.