¿Le gustará a Scaloni? Se confirmó el segundo rival europeo de la Selección argentina, para el domingo 5 de junio

Los amistosos previos al Mundial de Qatar 2022 fueron un dolor de cabeza para Lionel Scaloni. En esta ventana de junio, la más larga antes de noviembre, la Selección argentina sólo tenía pautado un partido, el de la Finalissima ante Italia en Wembley. La búsqueda del segundo rival tuvo varias complicaciones, como que las principales selecciones europeas disputarán el inicio de la Liga de las Naciones de la UEFA y eso dejaba muy poco margen a la hora de elegir un rival de fuste. Además, la AFA quería que la Scaloneta viaje a Australia para jugar con Brasil, algo que al entrenador no le hacía nada de gracia y finalmente se desestimó esa posibilidad. Finalmente, esta mañana se confirmó contra quién y cuando volverá a jugar la Albiceleste luego del 1° de junio.

Ante la agenda ocupada de los grandes equipos europeos, la Selección argentina jugará ante Estonia el próximo 5 de junio en San Sebastián, el estadio de la Real Sociedad. Actualmente, el seleccionado báltico se encuentra en el puesto 110 del ranking FIFA y, obviamente, no cumple con el requisito que puso Scaloni de jugar contra otro equipo grande de Europa como Italia.

La intención de Scaloni era que la Selección argentina jugara contra rivales europeos poderosos, ya que hace mucho tiempo que el equipo se mide contra sus pares sudamericanos en Eliminatorias o Copas América. Por esto, Italia, a pesar de que no estará en el Mundial de Qatar 2022, será una gran prueba pero el DT quería una segunda. Como fue mencionado anteriormente, la Liga de las Naciones de la UEFA empieza el mismo día que la Finalissima, por lo que los seleccionados más poderosos no están disponibles para jugar. En un principio, el rival del segundo amistoso iba a ser Israel pero cuestiones ecónomicas hicieron que las negociaciones no llegasen a buen puerto.