Polémica Scaloni-Gallardo: por qué Julián Álvarez podría perder terreno de cara al Mundial

La Selección argentina tiene por delante la Finalissima ante Italia en el mítico estadio Wembley, el próximo miércoles a las 15:45 horas de Argentina. Aunque es una buena oportunidad para obtener otro título oficial, lo cierto es que los entrenamientos y partidos amistosos son vitales para Lionel Scaloni en su armado de la lista mundialista. Por eso, cada oportunidad de estar presente y mostrarse ante los ojos del entrenador albiceleste será muy importante de aquí a noviembre y esto puede convertirse en un punto en contra para Julián Álvarez.

Con motivo del último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Alianza Lima (hoy 19:00hs), River, ya clasificado a los octavos de final y con el objetivo de ganar por dos o más goles para ser el segundo mejor primero, se negó a que Franco Armani y Álvarez viajen a Londres el lunes 23, como pretendía Scaloni para ganar días de entrenamientos con la Selección a pleno. Sin embargo, esta decisión de Marcelo Gallardo podría perjudicar al delantero en la consideración de Scaloni para la lista del Mundial de Qatar 2022, según informó TyC Sports.

Gastón Edul, periodista que cubre la actualidad de la Scaloneta para el canal deportivo, está en Bilbao, España, donde la Selección se entrena antes de la Finallisima, y confirmó que Scaloni no volvió a hablar con Gallardo desde que el Muñeco dijo que a él "no le consta" que sus jugadores hayan tenido pasaje para sumarse a la Selección argentina el lunes pasado. "Está claro que al cuerpo técnico le hubiese gustado que Julián [Álvarez] ya esté acá, sin dudas, más allá de que nadie se pronunció públicamente", puntualizó.

Luego de revelar las intenciones de Scaloni y el resto del cuerpo técnico del combinado nacional, Edul planteó un escenario en el que perderse una semana de entrenamientos en el marco de una preparación mundialista inusual puede ser contraproducente para Álvarez: "Pensá que se pierden una semana de puro entrenamiento, que es el objetivo de esta gira, y ya no falta nada para el Mundial. La verdad es que es difícil que pierda terreno, pero que Julián no esté acá no es una cuestión menor para el técnico. Principalmente Álvarez, no tanto por Armani que sí está en la lista del Mundial por ahora".

Polémica en puerta, en medio de una tensa relación entre Scaloni y Gallardo.