La importante advertencia de Scaloni sobre la lista de jugadores para el Mundial: “A lo mejor alguno no está ahora y…”

Lionel Scaloni, recién llegado a Bilbao donde junto a la Selección argentina preparará el partido del próximo 1 de junio en Wembley ante Italia por la Finalissima, habló sobre el choque que además servirá de preparación para la Copa del Mundo Qatar 2022.

-¿Qué te da este partido contra Italia? ¿Cambia mucho que sea europeo?

"El rival cambia porque es fuerte, más allá de que sea europeo o del continente que sea. Al ser un rival fuerte siempre está bueno enfrentarlo. No es un buen momento en cuanto a fechas, vienen jugadores bastante complicados, con vacaciones y algunos con lesión. Me gustaría que estén todos bien y eso no es posible. Entonces es un hándicap que hoy estamos teniendo y que lo afrontaremos como siempre lo hemos hecho, que el reemplazante o el que tenga que jugar lo haga de la mejor manera. Pero no deja de ser un lindo partido y que es una prueba linda para lo que viene".

Tenés una base ya probada, preparada para las pruebas como sucedió en todo el ciclo.

"Nosotros hoy estamos tranquilos, de verdad. En el sentido en el que si no está uno juega el otro y nos va a rendir. Nos gustaría que estén todos, ese es el único tema. Y que tengamos que tomar una decisión pura y exclusivamente futbolística y no tanto por una lesión o una sanción. Pero sí que la tranquilidad está en que sabiendo que al que le toque jugar es porque ya rindió o porque ya tuvo esa posibilidad de jugar. Y eso para nosotros está bueno".