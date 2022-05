La tajante frase de Eduardo Domínguez tras la eliminación de Independiente: "Acá todos…"

Eduardo Domínguez se sentó ante los medios luego de la derrota que sufrió ante Ceará y fue claro en sus conceptos. El entrenador de Independiente no esquivó respuestas, dio la cara y fue tajante al momento de explicar los motivos de la eliminación de la Copa Sudamericana. "Es difícil ver cosas positivas después de la derrota. Acá todos tenemos responsabilidad por lo que pasó", expresó.

En la misma línea, agregó: "Cuando no pasás otra ronda es porque el balance no es bueno. Debemos salir adelante con temperamento y carácter. Saber dónde estamos y lo que tenemos que representar. Si queremos competir, no hay otra solución. Estamos muy desilusionados y debemos redoblar los esfuerzos".

"El hecho de no tener competencia internacional no cambia lo que vamos a hacer en el mercado de pases. Ya tuvimos varias reuniones con los dirigentes y con el Rolfi (Montenegro), ya saben lo que necesitamos y están trabajando en eso. Va a haber una renovación del plantel", reveló.