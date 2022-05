San Lorenzo avanza por su primer refuerzo de la era Insúa: un jugador que pretenden varios

San Lorenzo trabaja a toda marcha para reforzar al equipo de Rubén Darío Insúa de cara al próximo torneo del fútbol argentino, con la intención de levantar la pálida imagen que dejó el Ciclón en la Copa de la Liga Profesional. Los de Boedo, en ese sentido, le realizaron este martes una oferta al mediocampista Rodrigo Aliendro, quien finalizará este 30 de junio su contrato con Colón de Santa Fe.

Rodrigo Aliendro, el futbolista que busca San Lorenzo.

Aliendro, de 31 años, es uno de los futbolistas más buscados en este mercado de pases, que cerrará el 7 de julio con la Liga Profesional ya iniciada. Al volante sabalero lo buscan otros equipos como Independiente, Estudiantes de La Plata y Universidad de Chile, pero desde San Lorenzo se ilusionan con convencerlo para formar parte del nuevo plantel.



Según informó la agencia Télam con información de la dirigencia del Ciclón, el exjugador de Chacarita y Atlético Tucumán quedó en responder en los próximos días. Además de Aliendro, el club buscará reforzarse también con algunos jugadores de pasado en el club, como Martín Cauteruccio y Adolfo Gaich, de actualidad en Aldosivi de Mar del Plata y CSKA de Moscú, respectivamente.



San Lorenzo avanzó en la negociación con el delantero uruguayo e inició contactos con el Tanque, sin ningún acuerdo por el momento. Cauteruccio terminó con 9 goles en la Copa de la Liga Profesional y resolverá su situación próximamente: Aldosivi le permitiría irse a cambio de no menos de 100 mil dólares.



Por otro lado, lo de Gaich es más complicado porque, tal como confirmó el jugador, CSKA pretende que se quede para asentarse en el club y no lo dejaría salir fácilmente. Si bien no está descartado, mucho depende de lo que pueda hacer el futbolista para destrabar su salida.



Finalmente, la posibilidad de la vuelta de Julio Buffarini quedó prácticamente descartada, y el jugador podría regresar a Talleres de Córdoba, club del que es hincha. En primer lugar, Buffarini deberá finalizar su vínculo con el Huesca español, club con el que tiene un año más de contrato.

Fuente: Télam.