El anuncio de Canelo Álvarez que mantiene expectante al mundo del boxeo

Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. #CaneloGGG3 este 17 de Septiembre uD83DuDC4AuD83CuDFFBuD83CuDDF2uD83CuDDFD Sede por confirmar.



I'm really happy to bring you the best fights and this one will be no exception. #CaneloGGG3 this Sep 17th uD83DuDC4AuD83CuDFFBuD83CuDDF2uD83CuDDFD Venue to be confirmed. pic.twitter.com/ow26TlWrmX