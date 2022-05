Riquelme reveló por qué Boca no apartó a Villa tras la grave denuncia: "Lo repudiamos, pero hay..."

Juan Román Riquelme brindó una extensa entrevista en Radio 10 con Jorge Rial y se refirió por primera vez a la grave denuncia por abuso sexual que recayó sobre Sebastián Villa. Reconoció que repudia lo ocurrido pero espera que la Justicia decida para que luego el club tome medidas al respecto. A su vez, marcó diferencias entre lo que hace el colombiano como futbolista del club y lo que ocurre cuando se saca la camiseta de Boca.

"Es un tema muy sensible. El otro día hice una nota de fútbol y hay que separar las cosas. Lo repudiamos y da bronca, pero hay gente de legales del club que se ocupa, está la Justicia y cuando dictamine lo que pasa, el club tomará medidas que tenga que tomar. Yo hablo de fútbol y este chico sabe jugar al fútbol. Después tengo que aguantar tres días que 'Riquelme esto, Riquelme lo otro', es tratar de instalar nerviosismo en nuestro club y ya me acostumbré a vivir de esa manera", expresó.

En la misma línea siguió: "No hay un paso para adelante ni para atrás, estamos todos de acuerdo. Él está bien, golpeado pero hay gente detrás que trabaja mucho y lleva las cosas adelante. Desde nuestro lugar lo acompañamos todos los días y no podemos hacer más que eso hasta que se aclare todo".

"No escuché qué digo Bermúdez", respondió al ser consultado sobre los dichos del Patrón en la previa de la final, y cerró: "Nosotros no somos jueces, es un tema tan sensible que tenes que pensar hasta 74 veces lo que tenes que decir. No tengo dudas que Jorge piensa como yo, otra cosa no puedo decirte".