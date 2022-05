Los Pumas 7s perdieron con Irlanda y jugarán por el quinto puesto en Toulouse

Los Pumas 7s, quedó eliminado de la Copa de Oro del certamen de Toulouse (Francia), séptima etapa del Circuito internacional de la World Rugby, al perder en cuartos de final frente a Irlanda por 14 a 0 (parcial 14-0). El equipo argentino disputará mañana, desde las 7.34, las semifinales por el quinto puesto frente Australia, que perdió en cuartos de final frente a Francia por 21-19.

¡Tenemos rival! uD83DuDE0E



Mañana desde las 07:34 h, @lospumas7arg enfrentarán a @Aussie7s por un lugar en el partido que define el 5to puesto de @France7s.



¡A ponerse las alarmas! ?#SeVenComoNunca #France7s pic.twitter.com/1sz6gkWAdd — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) May 21, 2022

El combinado nacional no encontró variantes para inquietar a los irlandeses que, con el control de juego lograron ventaja en el primer tiempo con dos tries conquistados por Bryan Mollen y Terry Kennedy, ambos convertidos por Hug Lennox y Marcos Roche. En la parte complementaria, manejó la pelota y no encontró la manera de inquietar al rival para descontar el resultado.

Por la mañana, el seleccionado argentino había avanzado a cuartos de final al vencer a Inglaterra por 19 a 7 (parcial 12 a 0) con tries de Osadczuk (2) y Moneta, con dos conversiones de Wade. En este encuentro, el seleccionado de Inglaterra adoptó una reprochable conducta antideportiva en demorar el juego, en el último minuto del juego, y así provocar la eliminación de Canadá.

El próximo certamen se llevará a cabo en Londres, el 28 y 29 de mayo. En el circuito mundial de seven el seleccionado argentino es segundo con 105 puntos, a seis del puntero Sudáfrica.