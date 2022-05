El desesperado cambio de Alpine por la decepcionante clasificación de Fernando Alonso

Fernando Alonso no ha tuvo el mejor sábado posible en el Gran Premio de España de Fórmula 1. El piloto asturiano adelantó el viernes que necesitaban mejorar el equilibrio, pero fue la decepción de la sesión tras caer en decimoséptima posición. La razón por la que el piloto de Alpine no pudo completar una buena segunda vuelta en la Q1, debido a que no mejoró su vuelta inicial marcada en el primer intento, fue los problemas de tráfico que tuvo, según explicó al finalizar la sesión.

"Había tráfico por parte de todo el circuito y al empezar la vuelta estábamos todos un poco al límite de tiempo porque se acababa la sesión. Tampoco tuve mucha información por parte del ingeniero, hubo un poco de mal entendido y pensé que estábamos al segundo de poder pasar por meta. Sin embargo, había como 20 segundos y salí justo detrás de Lando (Noris) intentando entrar en vuelta. La verdad que fue todo un malentendido", explicó el bicampeón mundial.

También reconoció que las piezas introducidas en el día de hoy no han resultado funcionar como se esperaba: "Aún así el día no fue el ideal desde los FP3, no fuimos muy rápidos. Tenemos alguna pieza del coche diferente, que en este fin de semana le tocaba a mi compañero, pero aún así se ha notado que me faltaba un poco de ritmo".

Sin embargo, y teniendo en cuenta que quedó muy atrás, el equipo Alpine tomó una urgente decisión y cambió el motor. Esta determinación hará que Alonso largue desde la última posición e irá por una estrategia a 3 paradas, saliendo probablemente con blandos y pendiente de lo que pueda aportarle un hipotético Safety Car. Los españoles, se frotan las manos.