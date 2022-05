La revelación de Roger Federer sobre su regreso que ilusiona al tenis mundial: "Me siento..."

7 de julio de 2021. A casi 10 meses de su último partido a nivel competitivo, Roger Federer asegura que quiere volver a intentarlo luego de la operación de rodilla a la que se sometió en agosto del año pasado. Aquel encuentro ante el polaco Hubert Hurkacz marcó la eliminación del suizo en Wimbledon, su torneo predilecto entre los Grand Slams. Mientras el mundo del tenis está enfocado en Roland Garros, el jugador de 40 años está listo para volver al ruedo.

La última vez de Federer en una cancha: derrota en cuartos de final de Wimbledon ante Hurkacz.

Federer tiene confirmada su presencia en la Laver Cup de septiembre, en la que representará al equipo de Europa junto a Rafael Nadal. Sin embargo, la información sobre su regreso al tenis de forma competitiva era poca y repleta de especulaciones. El suizo se encargó de disipar los rumores y confirmó que quiere volver a las canchas en este verano europeo: “Estoy listo para darlo todo de nuevo, me siento como un caballo de carreras con ganas de correr”, aseguró el ganador de 20 Grand Slams en la revista del chef helvético Andreas Caminada.

Claro, el regreso de Federer a las canchas no depende exclusivamente de él. Luego de su eliminación en Wimbledon, el suizo sufrió una recaída en su lesión de rodilla y tuvo que volver a operarse en agosto de 2021. El ex número 1 del mundo está en proceso de recuperación desde entonces, por lo que debe esperar el okay de su médico para volver a agarrar la raqueta: “Estoy esperando la aprobación del médico, en verano espero estar operativo”.

Federer ganó Wimbledon en ocho ocasiones, la última en 2017.

Una vez finalice Roland Garros, el tenis se mudará de superficie y tendrá el inicio de la temporada de césped. Federer definió al pasto como “mi superficie favorita a pesar de haber crecido en polvo de ladrillo” y eso se hizo notar a lo largo de su carrera y sus ocho títulos en Wimbledon hablan por sí solos. Además, el suizo tiene el récord de más títulos en torneos sobre hierba con 19 conquistas.

El torneo de Halle es uno de los preferidos de Federer en el circuito ATP.

Ante estas declaraciones y la proximidad de la temporada de césped, los fanáticos se ilusionan con ver a Federer nuevamente en Wimbledon, pero también en otros torneos icónicos como el ATP 500 de Halle, competición que ganó 10 veces. Con las ganas de alguien que da sus primeros pasos en el tenis, el reloj suizo podría estar muy cerca de volver a funcionar.