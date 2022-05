El batacazo del que habla el tenis argentino: nunca jugó un torneo de ATP y pasó la qualy de Roland Garros

Luego de afrontar la primera qualy de un Grand Slam en su carrera, Santiago Rodríguez Taverna (número 203 en el ranking mundial de la ATP) hizo historia y logró ingresar al cuadro final de Roland Garros. El festejado suceso se dio luego de vencer a al búlgaro Dimitar Kuzmanov (198°) por 6-4, 3-6 y 6-3. Al trascendental duelo llegó tras vencer al esloveno Filip Horansky (192°) por 4-6, 6-2 y 6-3 y al kazajo Timofey Skatov (188°) con un contundente 7-5 y 6-1.

Taverna se convirtió en el decimoprimer tenista de nuestro país en avanzar al cuadro principal en su primera experiencia en la qualy de un torneo de Grand Slam y el octavo en lograrlo en el torneo francés. La última hazaña de un argentino data del 2004, cuando Juan Mónaco disputó el Abierto de Francia y fue eliminado por Guillermo Coria (subcamepón de aquel certamen).

En una entrevista brindada al sitio Pilar a Diario, en el 2020, Duke contó el origen de su apodo: “Desde chiquito un entrenador, Willy Franco, me puso el Duke. Pasa que me gustaba estar siempre impecable con la ropa, el pelo muchas veces con gel o cera. Mis amigos y la gente que me rodea lo usa, así que me gusta”.

En el 2015, aún sin clasificación en el ranking, a sus 15 años participó por primera vez en un torneo Future, disputado en Mendoza. En 2019 fue campeón del M25 de Punta del Este y del M15 de Maldonado (ambos en Uruguay). Lamentablemente, como le sucedió a gran parte de la población, la pandemia frenó su crecimiento.

En medio del aislamiento, sin entrenar y ya sin motivación para seguir con su carrera deportiva, comenzó a dedicarse a la venta de calzado a través de Instagram. En este contexto, Duke estuvo a punto de abandonar completamente la actividad deportiva, algo que por suerte no llegó a concretarse.

El 2022 ha sido un gran año para él. Su despegue en el tenis comenzó el título en el Challenger de Tigre, su primer título en la categoría. Luego, en el ATP de Saniago de Chile perdió en primera ronda, en su primera participación en un ATP 250. Ahora, se prepara para el desafío más grande su carrera, que comenzará el próximo domingo en Roland Garros, torneo que finalizará el 5 de junio.