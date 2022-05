La acusación de Hugo Sánchez sobre Diego Maradona: "Fue una idea mía que..."

Considerado el mejor futbolista mexicano del Siglo XX según la IFFHS, Hugo Sánchez marcó un antes y un después en el futbol de su país. Con la camiseta de la Tri dijo presente en los mundiales de Argentina 1978, México 1986 y Estados Unidos 1994. Su mejor participación fue en su propia casa, donde llegó a disputar los cuartos de final. El exjugador del Real Madrid habló con Bola Vip y soltó una contundente revelación sobre el programa que encabezó Diego Armando Maradona.

El Macho, que se alejó de la actividad profesional en 1997 luego de vestir las camisetas del Merengue, Atlético Madrid, Rayo Vallecano y FC Linz (de Austria) en el Viejo continente, no dudó a la hora de apuntar contra "La noche del Diez", conducido por el mejor jugador de la historia.

"Esto ya lo tenía planificado desde hace mucho tiempo. Cuando me retiré tuve ofertas para tener un programa sobre charlas con árbitros, futbolistas y otras personalidades. Me puse a generar ideas para crear ese programa y resulta que no llegué a un acuerdo con la empresa televisora que estaba negociando ese contenido. Después esas ideas se las dieron a Maradona, al Diego, y crearon entonces La Noche del 10. Esas ideas eran para mí", comenzó Sánchez.

Esquivando la polémica, reconoció no tener rencor con el Pelusa por haber llevado adelante el programa: "No, no, no, nada con Diego, en absoluto. Simplemente no hubo un acuerdo. Cuando salió el programa dije 'bueno, que lo aproveche Diego'. A Diego seguramente no le habrán informado de que todas las ideas con las que hizo el programa fueron hechas por mí".