Gaich, una posible vuelta a San Lorenzo y el sueño de la Selección

El nombre de Adolfo Gaich se destacó en la Argentina por sus goles en los seleccionados juveniles y por ser una de las grandes promesas del fútbol nacional. Con algunos goles en San Lorenzo, el cordobés partió hacia CSKA de Moscú y, sin demasiada continuidad, pasó por Benevento de Italia y su actualidad lo tiene en Huesca, de la segunda división de España.

Adolfo Gaich, actualmente en el Huesca de España.

A los 23 años, el Tanque no pasa por su mejor momento y apenas anotó un gol en 26 partidos en el equipo español. En junio se termina su préstamo y debe volver a CSKA, el club dueño de su pase. Sin embargo y como en el último mercado de pases, en Boedo se ilusionan con una vuelta y Gaich, pese a que quiere continuar en el fútbol europeo, no cierra las puertas.

"Volver a Argentina es algo que no descarto. San Lorenzo es mi casa, lo fue durante mucho tiempo. No puedo cerrar una puerta en ese lugar en el que logré muchas cosas. Tengo algo pendiente de poder hacer disfrutar a la gente como siempre me crucé gente que le hubiera gustado disfrutarme más. Siempre la prioridad la va a tener San Lorenzo", declaró Gaich en diálogo con Platea Baja en Radio Del Plata en referencia a una posible vuelta al Ciclón.

Igualmente, el delantero de 23 años avisó: "En estos últimos días el CSKA, que es dueño de mi pase, me manifestó las ganas de que vuelva y que pueda adaptarme al club, tienen muchas ganas, incluso hoy hablé con el director deportivo del CSKA y me quieren tener. Estoy contento de que me tengan en cuenta". Si bien no cerró las puertas, sus declaraciones hacen pensar que un regreso en el corto plazo es muy difícil.

Y agregó, confiado en que tiene mucho para dar en el equipo ruso: "Ellos quieren que sí o sí vuelva. Estoy físicamente y mentalmente preparado para eso. Con la inversión que han hecho saben de mi potencial y yo estoy 100% seguro de que puedo ser igual y mejor de lo que pude demostrar en mis buenos momentos".

"Jamás me va a generar un problema que me llame San Lorenzo. Los clubes igualmente son los que mandan", aseguró Gaich en referencia a que no depende tanto de él un regreso a Argentina.

Además, el delantero se ilusionó con volver a vestir la camiseta de la Selección argentina, donde supo brillar especialmente en los Juegos Panamericanos de Perú 2019, donde obtuvo la medalla dorada: "La Selección siempre fue especial para mí y lo va a seguir siendo. Cuando yo no tenía un buen presente en el club, la Selección siempre fue mi arma y mi vidriera. Me sentí siempre como en casa. Es una conexión que tenía y que pienso que todavía tengo con la celeste y blanca", explicó el Tanque.

Otras frases de Gaich

Su continuidad en Huesca: "Últimamente estoy sumando más minutos de lo que venía, en los entrenamientos me siento muy bien, con mucha fuerza, mentalmente estoy muy bien y eso es lo importante, si viene una oportunidad hay que aprovecharla".

Por qué le fue difícil asentarse como titular en San Lorenzo: "Me costó por muchos factores, cambios de técnico... En los clubes grandes casi siempre se opta por traer refuerzos, muchas veces los juveniles no tienen posibilidad de sumar experiencia".

El rumor sobre su vuelta en el mercado de pases anterior: "Hay mucha verdad sobre el interés de Independiente y San Lorenzo. Tuve contacto con la directiva de Independiente. En San Lorenzo tuve contacto con Pedro (Troglio), el mánager y mi representante, tuvieron reuniones y fue mucho más profundo. En ese momento estaba difícil la salida del Huesca y se complicó porque estábamos en la mitad de la temporada".

Carrascal, ex River, que será su compañero en Rusia: "En este tiempo que yo no estuve en el club fue Jorge (Carrascal), no hablé aún pero sería lindo poder estar en una cancha con él".