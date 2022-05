La sincera respuesta de Ancelotti sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid: "A mi no..."

El Real Madrid vive una temporada soñada hasta el momento: campeón de la Liga española, finalista de la Champions League y la posibilidad latente de que Kylian Mbappé llegue gratis al Santiago Bernabéu. Con el título local en el bolsillo con cuatro fechas de anticipación, los madridistas sueñan con la Orejona y el fichaje del delantero francés pero Carlo Ancelotti no deja que los rumores lo desvíen de la definición ante el Liverpool en París.

En la previa al último partido de la Liga ante el Betis, las preguntas de la conferencia de prensa giraron en torno a los dos ejes antes mencionados pero principalmente sobre Mbappé, ya que hay rumores fuertes de que estaría todo encaminado para que vista de blanco la próxima temporada. Sin embargo, Ancelotti no quiso saber nada con eso: “El madridismo está ilusionado con la Champions y nosotros estamos pensando ahora en ganar la Decimocuarta”, dijo el entrenador que ya tiene una Champions en su haber con el Real Madrid.

La prensa insistió con el tema de Mbappé y le preguntó al DT italiano qué le dicen los hinchas del Real Madrid sobre el francés cuando anda por la calle, a lo que respondió con su habitual tono sereno: “A mi no me preguntan por esto porque no voy por la calle. Voy a Valdebebas, al coche y a mi casa. Voy a alguno de los buenos restaurantes que tiene Madrid, pero me preguntan por la final”.

Ancelotti no quiere que sus dirigidos y los hinchas desvíen su atención del gran objetivo de la temporada, la Champions League. Incluso, el técnico afirmó que ya sabe cómo formará el Real Madrid ante el Liverpool el próximo 28 de mayo: “No tengo duda del 11 titular que va a empezar jugando. Mi única duda es quiénes van a ser más importantes. Si los que empiezan o los que acaben el partido”.

El portal estadounidense The Athletic dio por hecho la llegada de Mbappé al Real Madrid pero todavía no hay nada confirmado oficialmente.

Este viernes el Real Madrid le pondrá el broche a la campaña de su trigésimo quinto título de Liga en el Santiago Bernabéu ante el Betis. A su vez, será la última vez que los madridistas vean a su equipo antes de la final de la Champions League y también será la despedida de jugadores muy importantes de la última década como Isco, Gareth Bale y Marcelo, el máximo ganador de la historia de la Casa Blanca.