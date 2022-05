Un subcampeón del mundo dio su cruda sentencia sobre los abucheos a Messi en el PSG: "Que silben a Leo..."

Campeón del Sudamericano Sub 20 2003, del Mundial Sub 20 2005, ganador de la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y subcampeón del Mundial de Brasil 2014, son algunos de los hitos que consiguió Pablo Zabaleta vistiendo la camiseta de la Selección argentina. El lateral derecho, surgido de las divisiones menores de San Lorenzo, habló sobre la vida post retiro de la actividad profesional y, como no podía ser de otra manera, se refirió a Lionel Messi, a quien conoce y mucho.

Lionel Messi junto a Pablo Zabaleta.

El defensor, ídolo del Manchester City y de último paso por el West Ham de la Premier League, se refirió a lo que significó para Messi emigrar de Barcelona a París: "No tiene que haber sido nada fácil para él tener que cambiar de equipo luego de haber estado siempre en el Barcelona y que, de repente, por cuestiones económicas del club, haya tenido que irse porque no lo pudieron retener y tuvo que salir a buscar una alternativa muy distinta como el PSG, que fue uno de los pocos que pudo afrontar un fichaje tan caro".

"Pero requiere de toda una adaptación a lo que se sumó la dura eliminación ante el Real Madrid en el Bernabéu que se ve que dejó muy descontentos a los hinchas con jugadores puntuales en los que depositan las mayores esperanzas. Que silben a Leo duele en el alma porque debería ser de una enorme felicidad sentir la grandeza de tener en sus filas a uno de los mejores jugadores del mundo", añadió Zabaleta en diálogo con Infobae.

Para finalizar, y teniendo en cuenta que quedan solamente 187 días para Qatar 2022, el actual comentarista de ESPN en Estados Unidos sentenció: "Con su entereza y profesionalidad, y con la personalidad que tiene, sabiendo que es una de sus últimas chances, seguro que hará una preparación especial para poder ganar la Copa del Mundo".