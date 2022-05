Qué dijo el entorno de Messi sobre el rumor bomba de cambio de club en 2023

Las noticias sobre el futuro de Lionel Messi suelen causar un gran impacto en el mundo del fútbol, más aún si se refiere a un cambio de club para el ganador de siete Balones de Oro. En las últimas horas, según informó el periodista Álex Candal en el programa Fútbol Total emitido por DirecTV Sports, el astro argentino tendría definido que en julio de 2023, cuando finalice su contrato con París Saint Germain, defendería los colores del Inter de Miami, institución de la que también compraría el 35% de las acciones para pasar a ser socio de David Beckham.

Sin lugar a dudas la noticia cayó como una bomba en el entorno del jugador que, sin dudarlo, utilizó los medios para desmentir la novedad. Según publicó el diario deportivo español Sport, "Leo Messi todavía no ha decidido su futuro cuando acabe su contrato con el PSG, a final de la temporada 2022-23. Su entorno quiso desmentir las informaciones que aseguran que a va comprar el 35% de las acciones del Inter de Miami, club de la MLS, y que después va a vestirse la camiseta de dicho club para jugar sus últimas temporadas en activo".

En la entidad parisina, el argentino tiene contrato vigente hasta mediados del año 2023 con una cláusula que indica que, en caso de que ambas partes estén de acuerdo, el vínculo podría extenderse por 12 meses más. El número 30 del PSG tiene la mente puesta en realizar una buena temporada para llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022, el cual podría ser el último de su carrera como jugador profesional.

"Según fuentes próximas a Messi, el jugador no ha definido su futuro ni tiene un plan a corto plazo que no sea seguir en el PSG. El jugador va a cumplir su contrato. Luego, más adelante, ya decidirá", agrega Sport, que si bien desmiente que ya esté decidido su futuro, no descarta que el Inter de Miami sea el próximo club en la carrera de Messi.