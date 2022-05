Bomba sobre Messi: aseguran en qué equipo va a jugar desde 2023

Lionel Messi vivió una temporada diferente a la que acostumbraba. Luego de lo fue su caótica salida de Barcelona (tras 17 años jugando en el primer equipo) llegó a París Saint Germain en agosto del 2021. El astro argentino tiene contrato vigente con el elenco parisino hasta mediados del 2023 y, en las últimas horas, se conoció una noticia bomba sobre cual podría ser su próximo club.

En el programa Fútbol Total, emitido por DirecTV Sport, el periodista Áxel Candal no dudó a la hora de confirmar que le depara al ganador de siete Balones de Oro para la próxima temporada: "El señor Lionel Messi va a adquirir el 35% de las acciones de Inter de Miami y se va a incorporar al equipo en el verano de 2023".

"El contrato está hecho, está impreso. Mi fuente que no me da pena decirlo, que es Panchi Blavia, pudo ver el contrato. El contrato se firmaría en el mes de agosto. Obviamente no se ha firmado todavía, pero está hecho. Hay un cierto acuerdo entre la comunidad de negocios de Messi y el Inter de Miami", sentenció.

Mientras tanto, el capitán de la Selección argentina se prepara para volver la camiseta albiceleste. La cita será el primero de junio, ante la Selección de Italia, en el estadio de Wembley. El encuentro correspondiente a La Finalissima, que reunirá a los campeones de América y Europa, comenzará a las 16.45 (hora de Argentina).