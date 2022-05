La foto de Messi con Beckham que alimenta el rumor bomba

Todas las noticias que involucran a Lionel Messi captan la atención de cualquier fanático del fútbol, en especial si se trata de su futuro. Tal como cuando Leo dejó Barcelona para llegar al Paris Saint-Germain en medio de rumores de una llegada al Manchester City, ahora es otro el fútbol que quiere contar con sus servicios. Y después de la bomba que lanzó el periodista de DirecTV Sports, Álex Candal, en Fútbol Total, en el que vinculó a Messi con el Inter de Miami a partir de julio de 2023, una foto alimentó los rumores.

El saludo y la sonrisa entre Messi y Beckham.

Es que Messi se mostró nada más y nada menos que con David Beckham, fundador de ese equipo de la MLS estadounidense. El propio Becks fue quien subió la foto con un amistoso saludo y apretón de manos con el 10 de la Selección Argentina, y las especulaciones con un vínculo contractual entre ambas partes se hicieron virales en Internet.

Leo, que tiene contrato con PSG hasta junio de 2023, podría firmar un precontrato con el equipo estadounidense a partir del 1° de enero de ese año e irse a costo cero, tal como partió de Barcelona hacia el club francés. Y claro, este amistoso saludo con Beckham no hace más que alimentar los rumores.

Claro que Beckham, exjugador del PSG, se reunió con varios futbolistas del primer equipo, como Kylian Mbappé, Neymar, Sergio Ramos y Marco Verratti, con quienes se tomó fotos que fueron incluidas en la publicación, aunque la más llamativa fue la que se sacó con Messi.

La foto de Beckham con Mbappé.

El rumor bomba sobre Messi

"El señor Lionel Messi va a adquirir el 35% de las acciones de Inter de Miami y se va a incorporar al equipo en el verano (julio) de 2023", aseguró el periodista de DirecTV Sports, Álex Candal.

"El contrato está hecho, está impreso. Mi fuente que no me da pena decirlo, que es Panchi Blavia (N de la R: otro periodista deportivo), pudo ver el contrato. El contrato se firmaría en el mes de agosto. Obviamente no se ha firmado todavía, pero está hecho. Hay un cierto acuerdo entre la comunidad de negocios de Messi y el Inter de Miami", explicó.

Mientras tanto, el capitán de la Selección Argentina se prepara para volver la camiseta albiceleste. La cita será el 1° de junio, ante la Selección de Italia, en el estadio de Wembley. El encuentro correspondiente a La Finalissima, que reunirá a los campeones de América y Europa, comenzará a las 16.45 (hora de Argentina).

La desmentida del entorno de Messi, según Sport

El diario catalán Sport señaló: "Leo Messi todavía no ha decidido su futuro cuando acabe su contrato con el PSG, a final de la temporada 2022-23. Su entorno quiso desmentir las informaciones que aseguran que a va comprar el 35% de las acciones del Inter de Miami, club de la MLS, y que después va a vestirse la camiseta de dicho club para jugar sus últimas temporadas en activo".

"Según fuentes próximas a Messi, el jugador no ha definido su futuro ni tiene un plan a corto plazo que no sea seguir en el PSG. El jugador va a cumplir su contrato. Luego, más adelante, ya decidirá", agregó el medio español, que si bien desmiente que ya esté decidido su futuro, no descarta que el Inter de Miami sea el próximo club en la carrera de Messi.