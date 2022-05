Qué debe hacer Boca para clasificarse a octavos y el resultado ajeno que le daría una gran mano

Si bien en cuanto a volumen de juego no ha sido su mejor semestre, Boca está a dos partidos de cumplir con los objetivos propuestos en los primeros días del mes de enero. El domingo jugará la final de la Copa de la Liga Profesional ante Tigre y el próximo jueves buscará definir su pase a octavos de final de la Copa Libertadores ante Deportivo Cali. Además, por Copa Argentina, venció a Central Córdoba de Rosario y accedió a los 16avos de final.

Este jueves por la noche, desde las 23 y por la quinta fecha del Grupo E, Deportivo Cali recibirá a Always Ready en suelo colombiano. En caso de ganar, los dueños de casa quedarán segundos. Battaglia y compañía estarán muy atentos a lo que sucederá donde, si le dan a elegir, el empate es el resultado que mejor le sienta al elenco argentino.

En este contexto, y luego de la igualdad de este martes ante Corinthians en la Bombonera, el equipo dirigido por Sebastián Battaglia depende de sí mismo para lograr acceder de fase. El próximo jueves el Xeneize recibirá al elenco colombiano en la Bombonera y con un triunfo asegurará su pasaje a octavos.

Para lo que Boca no depende de sí mismo, es para ser puntero. Actualmente suma siete puntos y -1 de diferencia de gol, uno menos que el líder Corinthians, que a su vez tiene +1. Por debajo se encuentran Deportivo Cali con 5 puntos +1 y cierra la zona Always Ready con cuatro unidades y -1 de diferencia de gol.

A continuación, todas las posibilidades:

Si Boca gana: pasará a los octavos de final inmediatamente. Para ser primero, Corinthians no debe ganarle de local a Always Ready.

Si Boca empata: pasará en los siguientes casos: A) Si el jueves empatan Cali y Always Ready y, además, en la última fecha Corinthians le gana o empata a Always Ready. B) Si Deportivo Cali y Always Ready empatan el jueves y Always Ready no le gana por más de un gol a Corinthians en la última fecha.