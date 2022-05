La "respuesta" de Battaglia a Riquelme sobre cómo debe ser el 5 de Boca: "Tiene que…"

Boca empató con Corinthians y mostró una muy buena versión pese a no poder ganar en La Bombonera. Uno de los puntos altos del equipo de Sebastián Battaglia fue Alan Varela, un nombre del que se habló mucho en las horas previas al partido por una particular definición que brindó Juan Román Riquelme sobre cómo debería ser el "5" del equipo.

"(Sergio) Busquets confundió al fútbol mundial. Empezamos a creer que tiene que tener buen pase, que te tiene que hacer jugar bien. Antes eso pasaba con el 10. Ya nos olvidamos que tiene que marcar, meterse entre los centrales, hacer relevos. Busquets es único e irrepetible. Varela es un grandísimo jugador, pero hay que darle tiempo como a muchos chicos", dijo el vice.

Ante esto, en la conferencia post partido, el entrenador fue consultado sobre le juvenil y se diferenció de los dichos del Román: "El volante central tiene que tener un mix de las dos cosas. Habría que buscar cuántas pelotas recupera por partido Varela. Tiene recuperación, tiene buen pase de salida y buen panorama, y ese mix hace que ahora esté en el equipo".

Sobre el partido, analizó: "Todo el equipo me gustó. Me gustó la manera de encarar el partido, las situaciones que hemos creado para sumar los tres puntos. Nos faltó el segundo gol. Lo merecíamos pero no pudimos concretar".

"El partido lo habíamos pensado de una manera. En el primer tiempo se dio. Nos encontramos con el gol en contra en esa pelota parada. Salimos a buscar el empate y lo conseguimos. Seguimos buscando, siendo protagonistas, intensos. Tuvimos situaciones. Lo del árbitro, en ese tumulto que se armó, quizá estuvo corto en el tiempo que adicionó. Nada más que eso", cerró.