El árbitro se quedó muy corto con el descuento en Boca-Corinthians: ¿cuántos minutos estuvo parado el partido?

Boca empató 1 a 1 con Corinthians en un partido de Copa Libertadores en el que mereció llevarse los tres puntos. El equipo de Sebastián Battaglia mostró una cara muy diferente a la que se había visto contra Racing: presionó arriba, generó varias chances muy claras pero le faltó el segundo gol. De hecho, el mejor momento del Xeneize en el encuentro fue neutralizado por las demoras de los jugadores del Timão que llevaron a tumultos, dos tarjetas rojas, varias amarillas y mucho tiempo perdido.

El árbitro uruguayo Christian Ferreyra perdió las riendas del partido en el segundo tiempo. Corinthians estaba metido atrás y aguantaba los ataques de Boca, que buscó el tanto de la victoria por todas las vías. Al minuto 20 de la segunda parte, Fábio Santos acusó una molestia pero, al momento de levantarse, el arquero Cassio tiró la pelota al lateral para que su compañero tenga asistencia médica y así enfriar un poco el partido. Sin embargo, el árbitro dio juego, Eduardo Salvio puso en juego la pelota y ahí empezó el primer tumulto. Finalmente, la situación tardó un minuto y 54 segundos en resolverse.

El primer tumulto inició en el minuto 65:07 y el juego se reanudó en el 67:01

Apenas unos minutos después y con el ambiente caldeado, otra vez Fabio Santos estuvo en el centro del tumulto, el segundo de la noche: el defensor del Corinthians le dijo algo a Salvio por haber hecho el lateral cuando estaba tirado en el piso, lo que activó la gresca. Empujones a Benedetto, cabezazo a Pol Fernández, arremetida de Óscar Romero, manotazos incontables. ¿El resultado? Amarilla para el ocho de Boca y dos expulsiones, una a Victor Cantillo por su golpe con la cabeza y otra a Vitor Pereira, el DT del equipo paulista que ingresó furioso a la cancha por el accionar del árbitro.

Así como el primero llevó casi dos minutos, este tumulto duró 6 minutos con 56 segundos. En total, se perdieron 8’ 50’’ sólo con las peleas entre los jugadores y las protestas de los futbolistas del Corinthians, que tardaron en reanudar el juego con prácticas tan viejas como la Libertadores misma: rechazaron los balones que le daban los alcanzapelotas, acusaron molestias en casi todas las jugadas venideras y, finalmente, consiguieron enfriar el encuentro.

La segunda gresca fue la más larga: casi siete minutos entre los minutos 67 y 74 del partido.

A la pérdida de tiempo de los tumultos se le deben sumar los minutos que se perdieron por los cambios. Battaglia tomó la decisión de hacer una sola variante en Boca pero el Corinthians realizó cinco cambios. Otra vez, los jugadores brasileños se tomaron el tiempo que creyeron necesario para salir de la cancha.

Todo esto tuvo como resultado la gran polémica de la noche, el tiempo de descuento que dio el uruguayo Ferreyra. El árbitro decidió agregar 7 minutos, casi dos menos de lo que se perdió sólo en los tumultos. Si a eso se le suma el tiempo perdido por las modificaciones, el referí debería haber otorgado 12 minutos aproximadamente.

Christian Ferreyra fue el árbitro uruguayo del Boca-Corinthians que tuvo momentos muy calientes.

Con el empate ante Corinthians, Boca deberá esperar un guiño compartido entre Deportivo Cali y Always Ready para que una victoria en la última fecha no tenga carácter de tarea obligatoria. De no clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, más de un hincha xeneize recordará esos cinco minutos que Ferreyra omitió en el encuentro ante el Timão.